El secretario general del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina, Carlos Ordoñez, alertó en ‘Buen día, Día’, sobre la crítica situación que atraviesa Vialidad Nacional debido a la falta de financiamiento y mantenimiento de las rutas en todo el país. El dirigente sindical explicó que la desfinanciación generó una paralización de obras y una reducción en las tareas de conservación, lo que pone en riesgo la seguridad vial y la conectividad en varias provincias.

"Lamentablemente, todas estas situaciones que hemos estado pasando en el país, sumado a los problemas climáticos, han hecho ver mucho más la falta de financiamiento y el deterioro de las rutas por la desfinanciación que está sufriendo Vialidad Nacional", señaló Ordoñez.

El dirigente detalló que, a pesar de los esfuerzos de los trabajadores por mantener las rutas transitables, la falta de recursos ha complicado las tareas. "Este año hemos tenido una situación atípica en San Juan, con lluvias muy intensas y continuas. Los compañeros han estado permanentemente en la ruta, habilitando pasos, limpiando árboles y asegurando que la gente pueda circular. Pero se va sintiendo la falta de recursos", explicó.

Ordoñez también denunció que los trabajadores enfrentan atrasos en el pago de adicionales, con retrasos de hasta cinco meses. "El presupuesto que nos han asignado para este año no alcanza. Estamos viendo cómo se va recortando cada vez más", afirmó.

La situación llegó a un punto crítico la semana pasada, cuando el administrador de Vialidad Nacional emitió un comunicado suspendiendo "todo tipo de obra y gestión", incluyendo tareas de mantenimiento como el corte de pasto y la conservación de rutas, debido a la falta de fondos. "Dejar abandonadas las rutas nacionales implica un grave riesgo. Van a aumentar los accidentes, las roturas y los problemas de conectividad", advirtió Ordoñez.

Aunque días después el administrador rectificó parcialmente el comunicado, asegurando que el mantenimiento no se reduciría, el dirigente sindical expresó escepticismo: "Como es costumbre en este gobierno, se viene desdiciendo en todo lo que dice y hace".

La crisis también afecta obras clave, como la ruta 40 en San Juan, en el tramo que conecta El Pocito, Sarmiento, El Cerrillo y Media Agua. Aunque esta obra está financiada por el BID (Banco Interamericano de desarrollo), Ordoñez advirtió que no hay garantías de que no se vea afectada, ya que el contrato fue firmado por Vialidad Nacional. "No tenemos la seguridad de que no vaya a entrar en la paralización", afirmó.

El dirigente también cuestionó el destino de los fondos recaudados a través del impuesto a los combustibles líquidos, que deberían destinarse a Vialidad Nacional y a las vialidades provinciales. "El año pasado se recaudaron más de 300.000 millones de pesos en este impuesto, pero no ingresó ni un peso a Vialidad Nacional. ¿Dónde está ese dinero?", preguntó.

Ordoñez advirtió que ya se están viendo las consecuencias de la falta de mantenimiento. "Había rutas que ya estaban deterioradas, pero el problema se ha agravado exponencialmente. Esto no solo afecta la infraestructura, sino también la seguridad de quienes transitan por las rutas", concluyó.