Este martes, desde las cámaras de Canal 13 San Juan se pudo observar un momento que, por poco, no terminó en un grave siniestro vial. Un bebé que iba en un cochecito fue casi atropellado por un auto en las inmediaciones de calle Ignacio de la Roza y Entre Ríos. El jefe de gabinete de la Municipalidad de la Capital mencionó que se está evaluando la posibilidad de colocar un semáforo en esa esquina. En el debate entró la pregunta, ¿Quién tiene el paso en dicha esquina?

Ante ello, se le consultó al especialista en seguridad vial, Jorge Ibañez, quien expresó que “dentro de lo que establece la ley, la prioridad de paso la tiene pura y exclusivamente quien circula por la derecha”.

“En ningún momento de la ley se especifica que una avenida tenga prioridad por sobre otra calle. Si nos remontamos a la ley, en una avenida se puede circular como máximo a 60 km/h. La mayoría de las personas tiene la tendencia de que, como se llama Avenida, le agregamos importancia por sobre las otras calles”, especificó el especialista.

Semáforos, ¿Sí o no?

Ante la posibilidad de la colocación de semáforos, el jefe de Gabinete, César Aguilar, fue quien comentó que se debe hacer una evaluación del territorio, puesto que si se coloca este controlador de tránsito, existe la posibilidad de que se acumule mucho tránsito dependiendo los horarios. El especialista en seguridad vial emitió también su opinión y dijo que “no estaría mal colocar semáforos en esa intersección, como así también en Ignacio de la Roza y Catamarca”.

Por último, Ibáñez destacó la posibilidad de una rotonda. “La rotonda lo que permite es no tener tanta demora en una esquina y se respetan mucho las normas de tránsito de la rotonda. Un ejemplo es la colocada en Ignacio de la Roza y Alem, aunque no se aplicaría en las mismas dimensiones y no tendría que ser en un primer momento de cemento, para evaluar cómo funcionaría”, concluyó.