Un episodio cargado de tensión tuvo lugar en Capital, cuando un delivery y un policía que estaba de licencia protagonizaron una fuerte discusión tras un incidente vial. Lo que en un principio parecía un accidente de tránsito, terminó escalando hasta convertirse en un hecho violento, en el que incluso se efectuó un disparo con arma de fuego.

De acuerdo con los testimonios, la moto del repartidor terminó en el suelo luego de que el vehículo del policía lo persiguiera y lo derribara. Tras ese choque, la discusión subió de tono: el delivery habría exhibido un cuchillo y el policía respondió efectuando un disparo al aire en modo de amenaza.

En diálogo con Canal 13 San Juan, Cristian Guevara, delegado de los repartidores de Pedidos Ya, relató cómo se desarrollaron los hechos. Guevara, que llegó al lugar minutos después del conflicto, aseguró que incluso fue detenido por la Policía cuando intentaba registrar imágenes de lo sucedido.

“Un policía vino a gritarme y a pedirme los papeles de la moto. Después me dijo que le faltaba la gomita al caballete y que por eso me iba a llevar detenido y a radiar el vehículo”, contó. Finalmente, tras algunas horas en la Comisaría 4°, Guevara fue liberado y le devolvieron la moto, ya que no encontraron motivos para una sanción.

El delegado confirmó que será citado como testigo por la UFI Genérica y adelantó que denunciará el accionar policial: “Voy a poner un abogado y haré la denuncia correspondiente”.

Respecto a su rol como representante de los trabajadores de reparto, Guevara aclaró que no forman parte de un sindicato ni buscan armarlo: “Solo somos una organización entre repartidores para apoyarnos entre nosotros en cualquier eventualidad”.