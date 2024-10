Continúan los remesones que provocó la resolución del caso Bloch en la UNSJ. Ahora el que se expresó fue Guillermo Velasco, decano de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, quien cruzó al rector Tadeo Berenguer tildándolo de ‘poco democrático’. La autoridad universitaria interpreta que las declaraciones del rector fueron ‘una grave falta de respeto hacia las decisiones institucionales’.

Berenguer había aprovechado para sentar su posición sobre el resultado de la votación en la apertura del Congreso Nacional y Provincial de Políticas Públicas (CONAPPU). Allí, el rector de la UNSJ, indicó que la decisión del Consejo Superior de archivar la causa por acoso sexual y laboral que pesaba sobre el decano de la Facultad de Ciencias Exactas tuvo ‘tremendas contradicciones e incoherencias’

Días atrás, Velasco explicó que su abstención en la votación que decidió la suerte de Bloch se debió a que consideró que no había pruebas contundentes para tomar una decisión. Este viernes, nuevamente a través de un comunicado, el rector de Arquitectura indicó que es ‘preocupante que el rector de nuestra universidad, en sus declaraciones recientes, acuse a los 19 consejeros —entre ellos, 13 que se abstuvieron y 6 que votaron en contra— de incurrir en 'contradicciones e incoherencias' por no aprobar el dictamen’

El decano aseguró que la afirmación refleja una grave falta de respeto hacia las decisiones institucionales, además de una visión ‘poco democrática’ de lo que implica participar en un Consejo Superior plural y legítimamente constituido.

‘Debo recordar que los consejeros superiores que integran esta universidad son electos de manera democrática. Entre ellos se encuentran los 5 decanos y el director de la Escuela de Salud, máximas autoridades de las 6 unidades académicas que conforman nuestra institución, quienes ejercieron su derecho de voto basándose en los fundamentos y la claridad que el proceso les brindó. Decidir en conciencia, con base en los hechos y en la información presentada, no es ni será nunca una contradicción ni una incoherencia. Al contrario, es parte del ejercicio responsable y legítimo que se espera de quienes representan a toda la comunidad universitaria’, expresó Velasco.

Me preocupa que el rector interprete una decisión colectiva diversa como un ataque a su posición. La disidencia es parte del corazón de cualquier democracia, más aún en una universidad pública que debe ser ejemplo de debate respetuoso, plural y constructivo. Intentar desacreditar a los consejeros por no votar como él pretendía es un atentado contra la diversidad de pensamientos y contra la esencia misma de lo que significa un proceso deliberativo democrático.

El Consejo Superior tiene el deber de analizar a fondo los casos que se le presentan, y si en este caso no se alcanzaron los dos tercios necesarios para aprobar la moción, es porque no todos compartieron la visión del rector. Eso no es incoherencia, eso es pluralidad democrática.

El rector, como máxima autoridad de esta institución, debe ser cauto en sus declaraciones y recordar que la democracia no se trata de imponer una única visión, sino de aceptar el debate y las diferencias con madurez y responsabilidad. Intentar descalificar a quienes ejercieron su derecho de manera consciente y fundamentada no contribuye al fortalecimiento de nuestras instituciones, ni al clima de respeto que nuestra universidad merece.

En este sentido, reafirmo mi compromiso con una universidad abierta, democrática y plural, donde el diálogo y la participación sean los pilares que guíen nuestras decisiones, sin presiones ni descalificaciones. Es hora de que todos, desde el lugar que ocupamos, asumamos con responsabilidad y respeto las decisiones colectivas, independientemente de si coinciden o no con nuestras expectativas.

Arq. Guillermo Velasco

Decano Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño. UNSJ.