Cruz Roja San Juan: cómo sumarse al voluntariado y qué actividades realizan en la provincia
En el Día de la Asistencia Humanitaria, el presidente de la filial sanjuanina, Juan Castro, explicó que actualmente cuentan con 90 voluntarios activos y que se abrió una página web para inscribirse como voluntario virtual.
La Cruz Roja San Juan desarrolló diversas actividades en la provincia, que abarcaron desde capacitaciones en primeros auxilios hasta apoyo en merenderos, asistencia a migrantes y gestión de riesgos en emergencias. “Siempre se nos reconoce por los primeros auxilios, pero también trabajamos en salud, en la asistencia directa y en la prevención”, señaló Castro en el programa Mirá quién habla.
El dirigente destacó que el trabajo de los 90 voluntarios se organizó en diferentes áreas y que la demanda de colaboración siempre resultó mayor a la capacidad de respuesta. “Siempre es poco, porque hay mucho por hacer. Cada actividad que nos proponemos requiere de manos, planificación y búsqueda de presupuesto”, detalló.
Además, anunció que la filial lanzó una modalidad innovadora: el voluntariado virtual. A través de la página web www.cruzroja.org.ar/voluntariado, los interesados pudieron inscribirse para colaborar desde sus casas en tareas administrativas, planificación y apoyo logístico.
En cuanto al trabajo en los merenderos, Castro explicó que brindaron talleres de primeros auxilios para madres y niños, y entregaron alimentos gracias a un convenio con un mercado que permitió rescatar mercaderías. “Es asistencia directa que llega a quienes más lo necesitan”, subrayó.
La filial también abrió inscripciones a cursos de formación. Este martes 19 de agosto se dictó un taller de primeros auxilios psicológicos en el Foro de Abogados y el jueves 28 se realizará un curso de RCP y primeros auxilios en la sede de la Cruz Roja San Juan.
“Existe un fuerte sentido de pertenencia. Muchos voluntarios que habían dejado de participar vuelven a sumarse cuando ocurren emergencias, y eso habla del compromiso con la comunidad”, concluyó Castro.