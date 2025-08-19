La Cruz Roja San Juan desarrolló diversas actividades en la provincia, que abarcaron desde capacitaciones en primeros auxilios hasta apoyo en merenderos, asistencia a migrantes y gestión de riesgos en emergencias. “Siempre se nos reconoce por los primeros auxilios, pero también trabajamos en salud, en la asistencia directa y en la prevención”, señaló Castro en el programa Mirá quién habla.

El dirigente destacó que el trabajo de los 90 voluntarios se organizó en diferentes áreas y que la demanda de colaboración siempre resultó mayor a la capacidad de respuesta. “Siempre es poco, porque hay mucho por hacer. Cada actividad que nos proponemos requiere de manos, planificación y búsqueda de presupuesto”, detalló.

Además, anunció que la filial lanzó una modalidad innovadora: el voluntariado virtual. A través de la página web www.cruzroja.org.ar/voluntariado, los interesados pudieron inscribirse para colaborar desde sus casas en tareas administrativas, planificación y apoyo logístico.

En cuanto al trabajo en los merenderos, Castro explicó que brindaron talleres de primeros auxilios para madres y niños, y entregaron alimentos gracias a un convenio con un mercado que permitió rescatar mercaderías. “Es asistencia directa que llega a quienes más lo necesitan”, subrayó.

La filial también abrió inscripciones a cursos de formación. Este martes 19 de agosto se dictó un taller de primeros auxilios psicológicos en el Foro de Abogados y el jueves 28 se realizará un curso de RCP y primeros auxilios en la sede de la Cruz Roja San Juan.

“Existe un fuerte sentido de pertenencia. Muchos voluntarios que habían dejado de participar vuelven a sumarse cuando ocurren emergencias, y eso habla del compromiso con la comunidad”, concluyó Castro.