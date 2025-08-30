Cuáles son los dos documentos del CUD permitidos para viajar gratis en colectivo

A partir de este lunes comenzará a aplicarse el nuevo pase libre de transporte de corta distancia para las personas que tengan discapacidad. A través de la parte inferior del CUD y su DNI, quienes gocen de este beneficio deberán llevar solamente esos documentos para que el colectivero permita el ingreso sin abonar a las unidades.

El Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, junto con el Ministerio de Gobierno, acordaron que habrá dos documentos del CUD permitidos para viajar, optimizando los trámites que las personas con dispacadidad debían realizar para gozar del beneficio. Los titulares de esta prestación deberán presentar la parte inferior del CUD y su DNI para validar la gratuidad en el transporte. En algunos casos, el certificado especifica que incluye a un acompañante.

Cabe mencionar que aquellos que tengan el CUD vencido y deban renovarlo, se les otorgará tiempo hasta el 13 de octubre para realizar este trámite. Mientras tanto, podrán seguir viajando en las unidades con el certificado vencido. En la provincia están registradas aproximadamente unas 29.000 personas con discapacidad, aunque vale consignar que no todos quienes tienen estas condiciones solicitan la gratuidad del transporte.

Este derecho está establecido por la Ley Provincial 814 A en su artículo 22 inciso 10 (D), que especifica que las personas con discapacidad y su acompañante -según el caso- tienen derecho a viajar en forma gratuita en el transporte público de pasajeros. El beneficio de la gratuidad es de uso personal e intransferible, y fundamentalmente es un derecho que les garantiza a las personas con discapacidad, de todas las edades, acceder al traslado para el destino que necesiten, es decir, no sólo médico y asistencial, educativo o laboral, sino también recreativo y social.

Vale destacar que varias provincias del país, aplican la misma modalidad. Los Certificados Únicos de Discapacidad (CUD) –que no tiene una única fecha de vencimiento, sino que dependen de las circunstancias de cada caso, como por ejemplo el tipo de patología- válidos son los de soporte físico, tanto los que fueron emitidos en papel moneda como los más actuales que tienen incorporado un código QR. El CUD tiene legitimidad en todo el territorio nacional.

Los modelos permitidos