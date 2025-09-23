La instalación de cartelería digital en la Avenida Circunvalación de San Juan avanza y se estima que a mediados de noviembre comenzarán a funcionar los primeros cuatro puntos en el anillo interno. Los pórticos permitirán el registro de patentes, el monitoreo de la velocidad de los vehículos y alertas sobre cortes o dificultades en el tránsito.

Ya colocaron dos pórticos en ambos sentidos entre General Acha y Abraham Tapia, a los que se sumaron otras estructuras. Este programa establece que en la primera etapa con ocho pórticos en cuatro puntos estratégicos de la avenida, incluyendo los tramos entre Roque Sáenz Peña y San Lorenzo, y entre Libertador e Ignacio de la Rosa. La infraestructura combina la colocación física de los pórticos con la instalación de cámaras y software para vincularlos al sistema de control.

Además de la cartelería digital, la obra contempla trabajos de repavimentación y mejora de accesos y egresos del anillo interno. Se está priorizando la reparación de los tramos más deteriorados y se estima que la reducción de calzada, necesaria para los trabajos nocturnos, afectará parcialmente la circulación entre las 22 y las 6 horas.

El objetivo de las autoridades es modernizar la avenida, mejorar la seguridad vial y facilitar la circulación de los más de 16 kilómetros del anillo interno, sumando tecnología y una infraestructura en mejores condiciones para los conductores que transitan a diario por la zona.

Si bien los aparatos que están colocando pueden captar la imagen de la patente del auto y la velocidad de marcha, aún no se ha establecido que estas máquinas se utilicen para hacer multas a los automovilistas.