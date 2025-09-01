En mayo pasado hubo un fuerte revuelo por los cambios en la solicitud de medicamentos de PAMI. El punto clave fue que no todos los afiliados iban a poder acceder al 100% de cobertura y varios fármacos quedaron fuera de la gratuidad. Hoy surge una nueva incógnita, ya que la continuidad del beneficio está sujeta a autorizaciones periódicas.

Cabe mencionar que, para acceder a este beneficio, los interesados deben cumplir con requisitos socioeconómicos establecidos y completar un trámite que puede realizarse de manera presencial o a través del sitio web oficial.

Si bien la modalidad virtual está disponible, la mayoría de los beneficiarios son adultos mayores, quienes suelen optar por la atención presencial. En un primer momento, se informó que bastaba con una sola autorización y que el trámite de supervivencia, que comenzó a aplicarse a todos los afiliados, debía realizarse una vez al año. Sin embargo, a los seis meses, jubilados y pensionados se encontraron con que debían volver a pagar sus medicamentos.

“Inesperado” fue el adjetivo que mejor describió el momento en que muchos debieron abonar de su bolsillo para acceder a la medicación. Algunos lograron costearla, pero otros se vieron obligados a omitirla debido a la crisis económica.

Fuentes confidenciales indicaron a Diario 13 que la supervivencia de los adultos mayores beneficiarios de PAMI estaba programada para hacerse cada seis meses. Además, aclararon que los medicamentos solo pueden autorizarse si el médico de cabecera o derivado los carga previamente en el sistema. En caso contrario, el personal de PAMI no tiene la posibilidad de habilitar la gratuidad o los descuentos correspondientes.

Quiénes pueden acceder

Los jubilados y pensionados que soliciten el beneficio deberán cumplir con las siguientes condiciones:

Ingresos netos menores a 1,5 haberes previsionales mínimos. Si hay un conviviente con Certificado Único de Discapacidad (CUD), el límite es de 3 haberes mínimos.

Si hay un conviviente con Certificado Único de Discapacidad (CUD), el límite es de 3 haberes mínimos.

de manera simultánea con la afiliación a PAMI. No ser propietario de más de un inmueble.

No poseer aeronaves o embarcaciones de lujo.

No tener un vehículo con menos de 10 años de antigüedad, salvo hogares con un conviviente con CUD, que pueden tener uno.

No ser titular de activos societarios que indiquen capacidad económica plena.

En caso de que el solicitante no cumpla con los dos primeros requisitos (ingresos y prepaga), puede pedir el beneficio por razones sociales si el gasto mensual en medicamentos es igual o mayor al 15% de sus ingresos. Para ello, se requiere un informe social, la escala de vulnerabilidad socio-sanitaria y la revalidación médica.

El trámite virtual

El trámite se realiza de forma digital en el sitio web de PAMI siguiendo estos pasos:

Ingresar a la sección “Medicamentos sin cargo por subsidio social” y seleccionar “Iniciar este trámite”. Completar con número de afiliado, DNI y número de trámite del documento. Indicar si quien realiza el trámite es el titular o un familiar. Confirmar que se cumplen los requisitos y responder tres preguntas: Si posee activos societarios. Si tiene un familiar a cargo con discapacidad. Si posee receta en papel (en ese caso, adjuntar el archivo). Dejar un comentario opcional con los nombres de los medicamentos solicitados. Finalizar y confirmar la información.

El sistema genera un número de caso para seguimiento, y la respuesta suele llegar dentro de las 24 horas.