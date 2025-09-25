El Gobierno de San Juan anunció que los empleados públicos recibirán sus haberes del mes de septiembre el martes 30 de septiembre. El depósito se realizará en las cuentas bancarias correspondientes, respetando el calendario establecido para el pago de salarios estatales.

Si bien no se difundieron aún los detalles sobre eventuales ajustes o incrementos para este mes, la confirmación del pago dentro del plazo mensual genera previsibilidad para los trabajadores de la administración pública provincial.

En comunicados anteriores, la administración había aplicado incrementos salariales vinculados al Índice de Precios al Consumidor (IPC) en rondas anteriores. Por ejemplo, en agosto último los haberes se acreditaron también el día 30, incorporando un aumento del 1,9 % basado en el IPC del mes anterior.

El Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda será la instancia responsable de coordinar la operación bancaria y la difusión de datos oficiales sobre los montos depositados, deducciones y complementos si corresponde.