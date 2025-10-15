Este domingo se celebra el Día de la Madre y desde las carnicerías comenzaron con las promociones para llenar la parrilla para agasajar a mamá. El móvil de Canal 13 fue hasta el límite de Capital con Chimbas, a la Carnicería JK, ubicada por la calle Mendoza, frente a la cancha de San Martín, para averiguar precios y promociones.

Su propietario, Carlos Ramos, mencionó que es una de las fechas más importantes del año porque crece considerablemente la venta. “Muchos optan por combinar diversos tipos de carne. Lo que más está saliendo en estos momentos es el cerdo”, esto también se da en el contexto económico de los sanjuaninos, puesto que es uno de los cortes más baratos.

Fuera del cerdo, hay otros cortes elegidos por la gente, entre ellos la solapa o tapa de nalga, que son cortes más económicos. “Para cuatro personas, una familia tipo, hay un combo de asado de novillo en $9.000, que es la tapa de nalga o solapa, sino las costillas también están en el mismo precio. La punta de espalda es el corte premium por excelencia que eligen los sanjuaninos, aunque su valor es de $16.500 el kilo y rinde para más de cuatro personas”, dijo.

A su vez, el carnicero mencionó que todos los cortes y tipos de carne tuvieron un incremento de unos $500, que es algo usual porque en estas fechas, los proveedores suelen subir el precio de la carne, producto al incremento de las ventas, pero Ramos expresó que “hace bastante que no sube la carnes, no se mueve el precio porque no hay muchas ventas. Para este tiempo, deberían estar más caros los cortes”.

Por último, destacó que llenar una parrilla con carne vacuna sola tiene un valor de entre $70.000 y $80.000. Mezclándolo con otros cortes como pollo, cerdo, puede tener un valor de $50.000. “Siempre vamos a ayudar a buscar el mejor precio para la gente, para su bolsillo”, concluyó.