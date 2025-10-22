La Municipalidad de la Ciudad de San Juan dio a conocer los precios de referencia de la semana para frutas, verduras, carnes y embutidos. Cabe mencionar que con esta información busca orientar tanto a comerciantes como a vecinos, promoviendo la transparencia y el acceso a productos frescos a valores justos.

Conocé las ofertas y precios actualizados que ofrecen los puesteros y comerciantes locales en los distintos puntos de la Ciudad.

Verduras

Producto Desde Hasta Papa (kg) $200 $400 Camote (kg) $1000 $1500 Zanahoria (kg) $700 $800 Zapallo tierno (kg) $1000 $1500 Zapallo anco (kg) $1000 $1500 Zapallo inglés (kg) $1000 $1500 Choclo (u) $800 $1000 Ajo (cabeza) $700 $800 Acelga (u) $600 $800 Espinaca (u) $500 $600 Tomate perita (kg) $2500 $3000 Tomate platense (kg) $2000 $4000 Cebolla (kg) $700 $800 Cebolla de verdeo (u) $500 $600 Pimiento (kg) $5000 $6000 Morrón (kg) $6000 $7000 Berenjena (kg) $2000 $2500 Lechuga (u) $400 $500 Pepino (kg) $4000 $5000 Brócoli (u) $1000 $1500 Remolacha (u) $700 $1000 Repollo (u) $900 $1000 Palta (kg) $7000 $8000 Chaucha (kg) $1500 $2500 Rúcula (u) $400 $500 Espárragos (u) $1000 $1500

Frutas

Producto Desde Hasta Banana (kg) $2700 $3000 Manzana (kg) $2000 $2500 Naranja (kg) $2000 $2500 Ciruela (kg) $2000 $3000 Mandarina (kg) $2000 $3000 Kiwi (kg) $9000 $10.000 Limón (u) $500 $500 Pera (kg) $2000 $2500 Pomelo (kg) $2000 $2000 Frutilla (kg) $7000 $8000 Mango (u) $2500 $3000 Melón (u) $2500 $3000 Ananá (u) $3000 $4000 Sandía (u) $1000 $1300 Alcayota (u) $1500 $2000

Carnes y Embutidos

Producto Desde Hasta Asado $10.000 $12.000 Blanda $11.000 $12.000 Molida común $4500 $5000 Molida especial $9000 $9000 Peceto $13.000 $15.000 Costilla $7000 $10.000 Costilla de cerdo $6500 $7000 Matambre $9000 $11.000 Chorizo $5000 $6000 Morcilla $3500 $4500 Chinchulines $3000 $5000 Molleja $22.000 $25.000 Osobuco $6000 $6500 Hígado $4000 $4500 Lengua $6000 $8000 Huevos (cartón x30) $4500 $6000 Pollo $2300 $3000 Pechuga $7000 $8000 Mondongo $6000 $7000 Sesos $5000 $6000 Milanesa de carne $7000 $8000 Milanesa de pollo $3600 $4800 Blanda de cerdo $6000 $8000

Especias y Frutos Secos