La Municipalidad de la Ciudad de San Juan dio a conocer los precios de referencia de la semana para frutas, verduras, carnes y embutidos. Cabe mencionar que con esta información busca orientar tanto a comerciantes como a vecinos, promoviendo la transparencia y el acceso a productos frescos a valores justos.

Conocé las ofertas y precios actualizados que ofrecen los puesteros y comerciantes locales en los distintos puntos de la Ciudad.

Verduras
ProductoDesdeHasta
Papa (kg)$200$400
Camote (kg)$1000$1500
Zanahoria (kg)$700$800
Zapallo tierno (kg)$1000$1500
Zapallo anco (kg)$1000$1500
Zapallo inglés (kg)$1000$1500
Choclo (u)$800$1000
Ajo (cabeza)$700$800
Acelga (u)$600$800
Espinaca (u)$500$600
Tomate perita (kg)$2500$3000
Tomate platense (kg)$2000$4000
Cebolla (kg)$700$800
Cebolla de verdeo (u)$500$600
Pimiento (kg)$5000$6000
Morrón (kg)$6000$7000
Berenjena (kg)$2000$2500
Lechuga (u)$400$500
Pepino (kg)$4000$5000
Brócoli (u)$1000$1500
Remolacha (u)$700$1000
Repollo (u)$900$1000
Palta (kg)$7000$8000
Chaucha (kg)$1500$2500
Rúcula (u)$400$500
Espárragos (u)$1000$1500
Frutas
ProductoDesdeHasta
Banana (kg)$2700$3000
Manzana (kg)$2000$2500
Naranja (kg)$2000$2500
Ciruela (kg)$2000$3000
Mandarina (kg)$2000$3000
Kiwi (kg)$9000$10.000
Limón (u)$500$500
Pera (kg)$2000$2500
Pomelo (kg)$2000$2000
Frutilla (kg)$7000$8000
Mango (u)$2500$3000
Melón (u)$2500$3000
Ananá (u)$3000$4000
Sandía (u)$1000$1300
Alcayota (u)$1500$2000
 Carnes y Embutidos
ProductoDesdeHasta
Asado$10.000$12.000
Blanda$11.000$12.000
Molida común$4500$5000
Molida especial$9000$9000
Peceto$13.000$15.000
Costilla$7000$10.000
Costilla de cerdo$6500$7000
Matambre$9000$11.000
Chorizo$5000$6000
Morcilla$3500$4500
Chinchulines$3000$5000
Molleja$22.000$25.000
Osobuco$6000$6500
Hígado$4000$4500
Lengua$6000$8000
Huevos (cartón x30)$4500$6000
Pollo$2300$3000
Pechuga$7000$8000
Mondongo$6000$7000
Sesos$5000$6000
Milanesa de carne$7000$8000
Milanesa de pollo$3600$4800
Blanda de cerdo$6000$8000
 Especias y Frutos Secos
ProductoDesdeHasta
Pimienta negra (100g)$2000$2500
Pimienta blanca (100g)$4000$5000
Nuez moscada (u)$600$700
Pimentón (100g)$1000$1300
Cúrcuma (100g)$1900$2700
Curry (100g)$1700$2400
Canela molida (100g)$2500$3100
Canela en rama (100g)$2300$6000
Ajo en polvo (100g)$900$1900
Ají molido (100g)$1000$1100
Comino (100g)$1000$2600
Apio molido (100g)$1500$2000
Orégano (100g)$900$1300
Tomillo (100g)$900$1000
Romero (100g)$1300$2100
Condimento para pizza (100g)$1400$1500
Chimichurri (100g)$1400$1500
Provenzal (100g)$1000$1500
Maní (100g)$500$600
Coco rallado (100g)$1200$1400
Almendra (100g)$2400$2700
Nueces (100g)$2400$2600
Avena (100g)$3000$3400
Granola (100g)$800$1000
Quinoa (100g)$500$700