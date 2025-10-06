La salud bucal en la niñez es fundamental para el desarrollo y bienestar de los más chicos. En diálogo con este medio, la doctora María del Valle Carrizo, odontóloga especialista en ortodoncia, brindó una serie de recomendaciones sobre cómo acompañar a los niños en sus primeros cuidados odontológicos.

Según la profesional, “lo ideal es que la primera visita odontológica sea dentro del año de vida”, ya que en ese período comienzan a aparecer los primeros síntomas de la erupción dentaria. Un chequeo temprano permite detectar y prevenir problemas futuros.

Uno de los puntos centrales es la higiene: “Muchos padres piensan que porque son bebés no hay que higienizarlos, y es algo común que no sepan cómo hacerlo porque no siempre se enseña en la consulta. Por eso es clave sacarse todas las dudas con un profesional”, subrayó.

Respecto a las técnicas iniciales, Carrizo recomendó que al principio “la limpieza sea con agua y no con pasta dental, utilizando un dedal específico para encías”. Más adelante, el cepillado debe reforzarse especialmente en la noche, antes de dormir.

En relación con la dieta infantil, la especialista señaló que “las golosinas a cierta edad no se pueden evitar, pero lo más importante es que después de cada comida haya un cepillado”. Como recurso adicional, mencionó la existencia de golosinas anticaries, aunque aclaró que deben consumirse con moderación.

La odontóloga también destacó la relevancia de la hidratación: “La saliva es un filtrado de la sangre, entonces tiene que haber un alto nivel de agua para la misma higiene”. Además, recomendó fomentar la masticación desde los primeros sólidos: “Cuando empiecen las comidas, es importante que los bebés mastiquen porque eso ayuda al crecimiento. No hay que darles todo cortado en trocitos, ya que necesitan ejercitar esa función”.