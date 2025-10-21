La Corte de Justicia de San Juan confirmó este lunes la designación de Daniel Galvani como fiscal General subrogante, formalizando así el rol que el funcionario ya venía desempeñando desde hace varios meses. Con esta resolución, Galvani quedará al frente del Ministerio Público, organismo que abarca tanto a las Fiscalías como a la Asesoría Oficial, hasta que se concrete el nombramiento definitivo del nuevo titular.

El acto de juramento se realizará este martes a las 10 de la mañana en la Sala de Acuerdos de la Corte, según informaron desde la Fiscalía General. La acordada fue firmada por los ministros Adriana García Nieto (presidenta), Marcelo Lima, Daniel Olivares Yapur, Guillermo De Sanctis y Juan José Victoria.

La decisión del máximo tribunal llega tras el fallecimiento de Eduardo “Jimmy” Quattropani, ocurrido el 21 de julio pasado, quien dirigió el Ministerio Público durante más de tres décadas. Su muerte dejó vacante uno de los cargos más relevantes dentro del Poder Judicial sanjuanino, lo que activó el mecanismo reglamentario de subrogancia.

De acuerdo con ese procedimiento, se realizó un sorteo entre los fiscales de Cámara para definir quién asumiría la conducción temporal del organismo. El resultado recayó en Galvani, quien ya había estado al frente de manera interina durante los últimos meses de enfermedad de Quattropani. El mandato provisorio vencía a los 90 días de la vacancia, por lo que la Corte debía definir su continuidad.

Con esta resolución, el tribunal ratificó la permanencia de Galvani al frente de la Fiscalía General, garantizando la continuidad institucional mientras avanza el proceso político para la designación definitiva.

De perfil reservado y con una reconocida trayectoria en el fuero penal, Daniel Galvani es abogado egresado de la Universidad Católica de Cuyo. Ingresó al Poder Judicial como fiscal de Instrucción N.º 4 en 2016 y tres años después fue ascendido a fiscal de Cámara N.º 3, cargo que ocupa actualmente. Su experiencia y su estilo de gestión le valieron consenso dentro del ámbito judicial para liderar esta etapa de transición.

Mientras tanto, la Cámara de Diputados deberá definir quién será el nuevo fiscal General entre los tres postulantes seleccionados: el camarista laboral Guillermo Baigorrí, el secretario relator Rolando Lozano y el coordinador de la Oficina Judicial Penal Matías Senatore. Hasta tanto se concrete esa elección, será Daniel Galvani quien continúe conduciendo el Ministerio Público de San Juan.