Faustino “Fos” Moyano no para de sumar historias que parecen sacadas de una ficción, pero que son tan reales como virales. El streamer y periodista sanjuanino volvió a dar que hablar luego de un viaje a Buenos Aires donde logró lo impensado: entrevistó brevemente a Migue Granados en el estudio de Olga, rememoró su inolvidable beso a Lionel Scaloni y recordó su encuentro con Coscu, uno de los mayores íconos del streaming argentino.

Con una cámara siempre encendida y su carisma como sello personal, Moyano, creador del canal ¡Como!, aprovechó su paso por la capital para generar contenido especial. Entre una agenda ajustada y algo de fortuna, se acercó al estudio de Olga, el medio digital que lidera la conversación en redes, y logró intercambiar algunas palabras con Migue Granados, quien no dudó en mandarle un saludo a la provincia cuyana: “Sanjuaninos queridos, beso grande”, soltó el conductor mientras sonreía a cámara.

Pero esa no fue la única anécdota viral que lo tiene como protagonista. En enero de 2024, mientras regresaba de Villa María, Córdoba, Faustino se quedó sin nafta y, en plena estación de servicio, ocurrió lo insólito: “Nos bajamos y mi amigo me dice: '¿ese no es Scaloni?'. Me acerqué, hablamos un segundo y… sí, lo besé”, contó entre risas. El gesto espontáneo hacia el DT campeón del mundo se transformó en una joya más de su archivo personal.

Además, el joven comunicador no es ajeno al ecosistema del stream. En octubre de 2023 ya había coincidido con Martín “Coscu” Pérez Disalvo en un evento donde se reunió la primera línea del streaming argentino. Allí intercambió ideas, experiencias y fortaleció su presencia en un ambiente cada vez más competitivo.

Moyano, quien dio sus primeros pasos como periodista en medios tradicionales de San Juan, también reflexionó sobre la esencia de trabajar en vivo: "Creo que todo el mundo que labura en vivo a diario es como es. Te puede gustar o no. Algunos son más filosos, más picantes, otros más familieros", comentó en una entrevista reciente.

¿Y el futuro? Con su estilo relajado, pero ambicioso, dejó una imagen que resume su filosofía de vida: "Ojalá pueda estar acariciando un gran danés en un campo", dijo, entre el deseo de paz rural y la conciencia de que, a veces, el contenido más viral es también el más inesperado.