De Jáchal al mundo: la alfalfa sanjuanina que conquistó a los países árabes

El productor sanjuanino Gustavo Dorgan, referente en el cultivo y procesamiento de semillas de alfalfa, habló en Buen Día Día del presente del sector y destacó la calidad de la producción local: “San Juan produce una de las mejores semillas de alfalfa del país”, aseguró en diálogo con Canal 13.

En los últimos meses, la empresa de Dorgan logró concretar la exportación de 26 toneladas de alfalfa a Emiratos Árabes Unidos, destinadas principalmente a la alimentación de vacas por su alto contenido proteico. “Estamos enviando 26 toneladas de alfalfa a Abu Dhabi. En principio iba a ser para caballos, pero por su nivel de proteína, que llegó al 28%, terminó destinada al ganado vacuno”, explicó.

El productor detalló que el proceso de compactado permite reducir a la mitad el volumen de los fardos, lo que optimiza el envío internacional. “Es el mismo fardo de 90 centímetros que se usa comúnmente, pero lo llevamos a 45 cm. Así logramos meter 26 toneladas en un contenedor HQ, el máximo permitido para exportación”, indicó.

Respecto a los destinos y el interés extranjero, Dorgan subrayó: “Hay una gran aceptación en los países árabes. El producto se valora por su pureza, su alto nivel de proteínas y su bajo contenido de humedad”.

Uno de los puntos más destacados de la conversación fue el papel que juega el departamento Jáchal, en la producción de alfalfa de primera calidad. “Por la conductividad del agua, los suelos salinos y la cantidad de boro, ese lugar produce una de las mejores alfalfas del mundo”, afirmó Dorgan.

Además, destacó la amplitud térmica y la presencia de polinizadores naturales como factores clave: “Se dan todas las condiciones para una producción óptima. No hay alfalfa mejor en el país que la que sale de ahí. De hecho, muchos exportadores compran nuestras semillas para sus propias producciones”.

Dorgan reconoció que uno de los principales desafíos para el crecimiento del sector es la inversión en maquinaria: “Los equipos son caros, un tractor con una buena segadora cuesta una fortuna. Pero estamos trabajando con el Gobierno provincial para impulsar cooperativas y facilitar la compra de maquinaria a través de créditos y tractores de origen chino, que cuestan la mitad y tienen buen rendimiento”.

El productor aseguró que la alfalfa es hoy una actividad altamente rentable, impulsada por la escasez de agua en otros países. “Lo que exportamos es agua transformada en alimento. En Estados Unidos y España la sequía ha reducido la oferta, y eso hizo subir el precio hasta los 200 dólares por tonelada. Además, no hay retenciones para este producto”, explicó.

Dorgan también destacó que la prensa compactadora utilizada para la exportación fue fabricada en San Juan, en su propio taller: “Una prensa de este tipo vale un millón de dólares, pero la hicimos acá, con nuestra gente. Son cinco o seis trabajadores sanjuaninos que se capacitaron y hoy hacen un trabajo de nivel internacional”.

Actualmente, el emprendimiento de Dorgan cuenta con unas 1.000 hectáreas cultivadas entre fincas propias y arrendadas. Además, sus hijos lideran un nuevo proyecto en Colonia 25 de Mayo, en La Pampa, donde ya llevan sembradas unas 100 hectáreas: “Queremos desarrollar también desde ahí la exportación de alfalfa compactada”.

Finalmente, el productor resumió la ecuación que hace viable el negocio: “Si el productor sigue las recomendaciones técnicas, puede obtener unas 25 toneladas de materia seca por hectárea al año, lo que equivale a 1.000 fardos de 25 kilos. Con eso se carga un contenedor completo. Si se logra esa productividad, el número cierra y es altamente rentable”.