San Juan vuelve a ser sede de uno de los encuentros más relevantes para el sector agroindustrial. Desde este miércoles y hasta el viernes 3 de octubre, se desarrolla la 4ª edición de Expo Innova Cuyo 2025, la feria frutihortícola más grande del oeste argentino.

El evento, que cuenta con entrada libre y gratuita, se lleva a cabo en el predio ubicado en Ruta 40 y calle 18, en Pocito, y reúne a productores, empresarios, profesionales y público general, consolidándose como un espacio clave para el intercambio de conocimientos y negocios en el sector agrícola.

Un punto de encuentro para la innovación agroindustrial

Desde su lanzamiento en 2022, Expo Innova Cuyo se ha convertido en el principal escenario de innovación agrícola de la región, donde se presentan los avances tecnológicos que impulsan la horticultura, fruticultura y vitivinicultura.

El objetivo de la feria es acercar a los visitantes las soluciones más recientes en maquinaria, insumos, energías renovables y nuevas técnicas productivas, además de generar espacios de capacitación y debate.

“La Expo Innova es el motor de un agro más moderno y sustentable. Permite que los productores vean en el territorio las innovaciones que transforman sus actividades”, destacaron desde el comité organizador.

En esta edición, el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación tiene una fuerte presencia a través de las agencias Calidad San Juan y San Juan Desarrollo de Inversiones, junto con las Secretarías de Agricultura, Ganadería y Agroindustria y de Ciencia, Tecnología e Innovación.

La Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE) acompaña con propuestas vinculadas al uso de energías renovables en el agro, un recurso clave para la competitividad y sostenibilidad del sector.

La primera jornada comenzó con un amplio programa de capacitaciones y experiencias sensoriales. Productores, técnicos y visitantes participaron de actividades centradas en la aplicación de energías limpias, la calidad alimentaria y el valor agregado de los productos regionales.

El cronograma de este miércoles incluyó:

11.00 hs: Energía Solar para el Campo: Costos y Beneficios, a cargo del Ing. Andrés Paredes.

11.30 hs: Energía Solar para el Campo: Normativa, a cargo del Ing. Rubio.

12.00 hs: Conversatorio y degustación de aceite de oliva con la empresa Solfrut, ganadora del premio Mario Solina en la categoría Verde Ligero.

12.30 hs: Cata de vinos, organizada por la Dirección de Desarrollo Agropecuario.

13.45 hs: Mesa de Trabajo de Semilla (Productores), también organizada por la Dirección de Desarrollo Agropecuario.

Expo Innova Cuyo se lleva a cabo en el horario de 10:30 a 17:00 y ofrece a los visitantes stands comerciales atendidos por especialistas, parcelas demostrativas con cultivos, exhibiciones de maquinaria agrícola en funcionamiento, conferencias en vivo y un patio gastronómico.

La feria busca no solo acercar las novedades del sector a la comunidad, sino también fortalecer los agronegocios en San Juan, Mendoza y La Rioja.

“Es un espacio que potencia el intercambio de experiencias y la generación de oportunidades de negocio para toda la región”, subrayaron los organizadores.