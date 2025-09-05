De la Cruz Córdoba ratificó que la decisión sobre Casa Activa fue acertada

El diputado Juan de la Cruz Córdoba, en diálogo con Canal 13, detalló cómo se resolvió la situación del programa Casa Activa en San Juan, luego de que varias iniciativas de vivienda quedaran paralizadas por decisiones nacionales.

“Creemos que es muy importante, porque ha habido varios programas que venían cumpliéndose en años anteriores, tanto a nivel nacional como provincial, que, como es de público conocimiento, el presidente Milei decidió cortar”, explicó Córdoba.

El funcionario señaló que algunos de estos programas de vivienda no solo dejaron de financiarse, sino que también sufrieron daños por vandalismo: “No solamente dejaron de financiarse, que es dejar de construir o determinar las obras, sino que también estos inmuebles estaban siendo vandalizados, con robos de puertas, ventanas y otros elementos. El gobierno provincial debía poner personal para custodiarlos, generando un gasto adicional”.

Córdoba destacó la gestión del gobernador Marcelo Orrego para recuperar estos inmuebles: “Con una muy buena decisión, empezó a hacer gestiones y logró que Nación traspase esos inmuebles al gobierno provincial. Ahora, la provincia asume la terminación de las obras que haya que finalizar y puede decidir su destino, junto con los ministros correspondientes, para aprovecharlos de la mejor manera”.

El convenio aprobado permite modificar el destino inicial de los inmuebles, que estaba pensado para adultos mayores, aunque la provincia podrá redefinirlo según las necesidades locales. Córdoba aclaró: “La realidad es que el destino inicial era para eso, pero se ha admitido en este convenio que se pueda modificar el destino, siempre bajo supervisión y cumpliendo determinados requisitos para que el convenio se mantenga vigente”.

Con la transferencia, San Juan queda con la administración y responsabilidad de los inmuebles, asegurando su aprovechamiento y finalización en beneficio de la comunidad, según indicó Córdoba: “Sin lugar a duda, en todas las provincias del país hacen falta inmuebles para distintas cosas, y creemos que estos serán muy bien aprovechados”.