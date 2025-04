La noticia más relevante de este 21 de abril, sin dudas, es la muerte del Papa Francisco. Por este motivo, el móvil de Canal 13 salió a recorrer la Peatonal para conocer qué piensan los sanjuaninos sobre su figura y su partida.

El primero en opinar fue un joven que estaba vendiendo sus productos en uno de los stands que pertenecen a la Municipalidad de Capital. El muchacho reveló no ser religioso, por lo que no fue relevante para él la muerte de Bergoglio.

‘Me enteré por redes sociales, no soy católico. La verdad es que no me produce nada la figura del Papa, pero a mí me es indiferente. En mi familia son creyentes, pero no sé cómo irán a reaccionar’, contó.

Por el contrario, una mujer que estaba sentada en uno de los banquitos de la Peatonal mostró su gran pena por la pérdida de Su Santidad. ‘Me ha generado mucha tristeza, estoy muy triste porque lo había visto bien. Despertarse con esta noticia, la verdad, es feo. Había ido a la cárcel a visitar a los presos y ahora pasó esto. Creo que es el argentino más importante de la historia, el único que llegó a ser Papa’, manifestó.

Otra persona que dio su testimonio fue una mujer que se presentó como testigo de Jehová. ‘No estaba enterada del fallecimiento del Papa, ha sido una persona importante, pero más de eso no tengo idea. No es una figura de relevancia para nosotros’, opinó.

Finalmente, un hombre contó que realmente lo movilizó el deceso de Francisco I, pero que le quedó una espinita clavada. Se trata del hecho de que Bergoglio nunca visitó su Argentina natal en sus más de 10 años de papado.

‘Cuando me levanté, lo vi en el noticiero, es una desgracia, la verdad. Soy creyente. Hizo todo excelente, lo único que no me ha gustado es que no haya venido a Argentina. Morir sin venir a Argentina no me ha gustado. Creo que es el argentino más importante de la historia, sin duda que sí, más allá de todas las religiones. En mi familia somos todos creyentes, por suerte, y despertarse con esa noticia fue triste’, sentenció.