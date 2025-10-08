Con el objetivo de garantizar el derecho al voto de las personas con discapacidad, la Dirección de Discapacidad organizó una jornada de capacitación sobre el nuevo sistema de votación y el voto asistido. La actividad se llevará a cabo mañana a las 18 horas, en el salón de la Subsecretaría de Trabajo, ubicado en Mendoza antes de Santa Fe, en conjunto con el Juzgado Electoral.

La directora del área, Paula Moreno, explicó en diálogo con Canal 13 San Juan que el encuentro busca brindar herramientas para que todas las personas puedan ejercer su derecho con autonomía y acompañamiento.

“Hemos organizado una charla enfocada en el derecho a voto de las personas con discapacidad y para explicarles cómo tienen que votar. Además, haremos un simulacro para que puedan vivenciar de manera concreta cómo será el nuevo sistema”, señaló.

Según precisó Moreno, en San Juan hay alrededor de 17.000 personas con discapacidad, y muchas de ellas no asisten a las urnas por falta de información o por las barreras que enfrentan.

“Es importante que sepan cómo funciona el voto asistido, porque muchas personas no van a votar simplemente por no saber cómo hacerlo”, remarcó.

La funcionaria explicó que el voto asistido permite que una persona con discapacidad reciba acompañamiento al momento de sufragar.

“Consiste en la posibilidad de que la persona con discapacidad sea asistida por un familiar, un perro guía o el presidente de mesa. También habrá asistencia especial para personas ciegas: los delegados de la Junta explicarán cómo se usa la plantilla en braille”, detalló.

Moreno recordó que quienes acompañen a un votante con discapacidad deben cumplir con ciertos requisitos.

“La persona que asiste debe llevar su DNI, porque solo puede acompañar a una persona y eso queda registrado”, explicó.

Finalmente, destacó que este tipo de capacitaciones buscan derribar barreras y promover la participación ciudadana.

“Muchas veces las personas con discapacidad no votan por las dificultades que enfrentan, por eso queremos dar respuesta a esa demanda y asegurar que puedan ejercer su derecho en igualdad de condiciones”, concluyó.