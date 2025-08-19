De qué se trata Micropricing: la nueva forma de actualizar los combustibles que ya aplica YPF

El móvil de Canal 13 San Juan realizó un relevamiento en distintas estaciones de servicio de la provincia y confirmó que YPF comenzó a implementar el sistema de Micropricing, una modalidad que modifica los precios de los combustibles de manera cotidiana, con aumentos o bajas que dependen de distintos factores.

La práctica ya se utilizaba en otras partes del mundo y, desde hace cinco días, comenzó a aplicarse en San Juan. A diferencia del mecanismo tradicional, que estaba atado de forma más directa al valor del petróleo o del biodiésel, ahora los precios se ajustan también según la oferta y la demanda, la ubicación de la estación de servicio, los horarios de mayor consumo y la autorregulación del mercado.

En el recorrido, el móvil observó que los valores podían variar incluso de un día para otro y hasta entre estaciones cercanas. En algunos casos, los cambios fueron del 3% hacia arriba o hacia abajo, y se registraron diferencias de hasta 15 pesos en apenas cinco días.

Los playeros consultados señalaron que muchos clientes optaban por cargar montos pequeños en lugar de llenar el tanque completo, una práctica cada vez más habitual ante la incertidumbre de los precios. Además, destacaron que varios sanjuaninos aprovechan las promociones disponibles, como el descuento del 3% que ofrece YPF entre las 00 y las 6 de la mañana.

De esta manera, el micropricing abrió una nueva etapa en el mercado de combustibles local, donde los valores dejaron de ser estáticos y pasaron a depender de variables que cambian día a día.