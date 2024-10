De San Juan al Sudamericano de patinaje: La historia de Angi Daroni

Angi Daroni, una joven patinadora sanjuanina de tan solo 16 años, consiguió un nuevo logro en su carrera deportiva: clasificar para el Sudamericano de Patinaje que se celebrará en Camboriú, Brasil. Su especialidad, las figuras obligatorias, la ha llevado a lo más alto en competencias nacionales e internacionales.

“Desde que empecé a patinar a los tres años, supe que esto era lo mío", comentó. Además dijo: "Me encantó desde el primer día que entré al club y no lo he dejado desde entonces”. Ella entrena en el Club Círculo Andaluz, un lugar que considera su segunda casa.

La pasión de Angie por el patinaje comenzó de una manera particular. “Mis primas hacían patinaje y una de ellas dejó el deporte, entonces me dio sus patines”, recordó. Seguidamente, dijo que "Yo de chiquita me los ponía y andaba por toda mi casa. Cuando finalmente me quedaron bien, mi mamá me llevó al club y desde ahí no paré". A los cinco años, Angie empezó a entrenar formalmente en el Círculo Andaluz, un club que eligió por recomendación de la mamá de una amiga, y donde creció como deportista.

A los pocos meses de empezar, fue federada, lo que la llevó a participar en competencias desde una temprana edad. “Me federaron al año de haber comenzado, y desde entonces me ha encantado competir. Cada año es una nueva experiencia en las competencias, y es algo que disfruto muchísimo”, comenta Angi.

El camino de Angi hacia la élite del patinaje artístico no ha sido sencillo, pero sí constante. Con apenas nueve años, se sumó a un proyecto con miras a competencias internacionales. “Empecé a entrenar para mundiales y desde ahí todo fue creciendo", dijo. "Me incorporé a la selección y tuve la oportunidad de competir en dos competencias internacionales: un Sudamericano en San Juan y un Mundial en Alemania”.

“Salir del país para representar a Argentina fue algo increíble. Era un continente nuevo, un idioma nuevo, todo era muy diferente, pero fue una experiencia hermosa”, aludió.

Actualmente, Angie forma parte del grupo de deportistas de alto rendimiento de la provincia de San Juan y cuenta con el apoyo de la Secretaría de Deportes, algo que considera fundamental para su desarrollo. “Estoy becada por la Secretaría y eso me ayuda a costear parte de mis entrenamientos y competencias”, explicó.

Angi está emocionada por su próxima participación en el Sudamericano de Brasil, pero también reconoce los desafíos que enfrenta. “Participar en competencias internacionales implica un gran esfuerzo no solo físico, sino también económico", añadió. Si bien mencionó que su familia la apoya, a veces cuesta. "Hacemos rifas para juntar dinero, y también cuento con la ayuda de la Secretaría de Deportes”, dijo.

Para su próximo viaje, Angi necesita recaudar alrededor de 3.000 dólares, una tarea que, aunque difícil, la familia Daroni enfrenta con mucha dedicación. “Ahora estamos vendiendo una rifa, que tiene 999 números, para poder juntar el dinero necesario”, señaló.

Aquellos que quieran colaborar pueden hacerlo a través del Instagram de Angie: @angie_daroni, donde está difundiendo su campaña de recaudación. “También me pueden ayudar por Mercado Pago, cualquier aporte es bienvenido para que pueda cumplir este sueño de competir en Brasil”, añadió

A pocos días de su viaje a Brasil, Angi siente una mezcla de nervios y emoción. “Tengo un poco de miedo, pero sé que si me concentro, puedo lograr un buen puesto. Estoy entrenando mucho y confío en que todo saldrá bien”, detalló. Seguidamente, añadió: “El patinaje es mi vida, y estar en Brasil representando a mi país es un sueño hecho realidad”.