La directora de Defensa al Consumidor de San Juan, Fabiana Carrizo, advirtió que los comercios no pueden aplicar recargos cuando los clientes pagan con tarjeta de débito, billeteras virtuales o crédito en un solo pago. Señaló que esta práctica es ilegal y ya se sancionó a locales por no cumplir con la normativa vigente.

Carrizo explicó que muchos consumidores desconocen sus derechos y por eso continúan aceptando cobros indebidos. En ese sentido, remarcó que la ley vigente establece que esos medios de pago son equivalentes al efectivo, por lo tanto no debe haber diferencia de precio.

"Estamos aplicando multas a los comercios que no respetan esto. No se puede cobrar de más si el pago es con débito, transferencia inmediata o billetera virtual. Tampoco si es con tarjeta de crédito en un solo pago", afirmó.

La funcionaria explicó que Defensa al Consumidor recibe denuncias frecuentes sobre este tema y llamó a los sanjuaninos a informar cualquier irregularidad, ya que las inspecciones se realizan a partir de esos reportes. Además, recordó que todos los locales están obligados a exhibir el libro de quejas, debidamente foliado y visado.

Para hacer denuncias, Defensa al Consumidor habilitó el número de WhatsApp: +54 9 264 4592201.