La Dirección de Defensa del Consumidor de San Juan anunció que pondrá en marcha nuevas herramientas para garantizar el cumplimiento de la Ley “No llame”, tanto en su versión nacional como provincial, con el fin de proteger a los usuarios de llamadas comerciales no deseadas. Aunque hace poco comenzó la campaña en San Juan, se trata de una ley que data del 2014 y tuvo diferentes modificaciones, incluso hubo un reciente pedido de modificación por parte de diputados sanjuaninos.

En diálogo con Canal 13, la directora del área, Fabiana Carrizo, explicó: “Todos somos víctimas de estas llamadas que no queremos recibir. En San Juan somos el órgano encargado de recibir las denuncias de los consumidores”.

Para facilitar los reclamos, se implementará un código QR que derivará a la página oficial donde los usuarios podrán registrar sus números telefónicos, ya sean de línea fija o celular, y detallar las empresas de las que no desean recibir comunicaciones. “En caso de incumplimiento, los consumidores podrán denunciar y desde la Dirección aplicaremos sanciones a las compañías”, aseguró Carrizo.

La funcionaria destacó además que esta herramienta no solo busca frenar la insistencia de los call centers, sino también contribuir a disminuir la cantidad de estafas telefónicas. “Queremos que los consumidores conozcan sus derechos. La ley existía pero estaba quieta; ahora vamos a salir a educar y difundir sus alcances”, señaló.

Sobre la Ley

La Ley Nacional Nº 26.951, promulgada en 2014, creó el Registro “No Llame” para que las personas físicas y jurídicas puedan optar por no recibir comunicaciones de marketing no solicitadas. En 2024, mediante la Resolución 126/2024, se consolidó el marco regulatorio, simplificando el proceso de cumplimiento para las empresas.

En el ámbito legislativo, el diputado nacional por San Juan, Jorge Chica, junto a otros legisladores de la provincia, presentó modificaciones a la normativa vigente. El objetivo de la propuesta es modernizar el sistema, pasando de un esquema de “no me llames” a otro denominado “llámame”, donde las compañías solo puedan contactar a quienes se inscriban voluntariamente en ese registro.