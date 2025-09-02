En las últimas horas un estudio publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), causó revuelo en Argentina. Se trata de que el consumo de las salchichas pueden aumentar las posibilidades de padecer cáncer. Esto fue confirmado por una especialista sanjuanina quien recomendó directamente eliminar estos productos de la alimentación.

La nutricionista Victoria Menin, habló sobre este tema en Buen Día Día (de lunes a viernes a partir de las 07:00). La entrevistada manifestó que la gran mayoría de consumidores de estos productos, se justifican diciendo que lo hacen para ahorrar tiempo.

“Más que una cuestión de tiempo es una cuestión de previsión, si nos organizamos a lo largo de la semana de los alimentos que voy a necesitar para tener una alimentación saludable. Las cifras de problemas cardíacos, sobrepeso y obesidad son alarmantes en Argentina, por ende en San Juan también. La OMS ha determinado que estos ultraprocesados, aportan sustancias nocivas para la salud”, expresó.

Menin además advirtió que esto que surgió sobre las salchichas, también se replica en las carnes frías. Los típicos fiambres como el salame, el jamón serrano y estos productos que suelen ser muy consumidos en Argentina al poder comprarlos a bajo costo por peso, también son dañinos para la salud.

“Todo lo que es producto congelado o procesado como hamburguesas, panchos, fiambres y todos los productos que uno compra para cocinar rápido, terminan dañando nuestra salud pero principalmente de los niños. Son productos cancerígenos por donde se los vea, mi recomendación es dejar de consumir estos alimentos, no disminuirlo, sino que directamente se dejen de consumir”, advirtió.