Mientras se espera el inicio de la prórroga anunciada por el Gobierno provincial para tramitar la credencial del boleto estudiantil gratuito, decenas de estudiantes y familias se agolpan cada día en las empresas de colectivos para iniciar o completar el trámite. Según indicó el pasado viernes la ministra Laura Palma este nuevo sistema se aplicará desde el 14 de abril.

Este lunes, en la sede de una de las empresas ubicada sobre calle 9 de Julio, Canal 13 relevó testimonios de quienes esperaban desde muy temprano, con tiempos de espera que superaban las 4 horas.

“Estoy desde las 6 de la mañana. Acá te dan un número y hay que estar atento, cuidando el lugar”, contó un joven estudiante. Aunque no cursa en secundaria, explicó que también puede acceder al beneficio.

Otro chico, que cursa quinto año, detalló: “Estoy desde las 5:15 esperando. Por suerte la escuela me dio todos los papeles sin problema. Uno pide el certificado, no tiene que pagar nada, y ya está”. A pesar de eso, la larga espera lo obligó a faltar a clases esa mañana.

Las quejas no tardaron en llegar. Un hombre que acompañaba a su hija denunció las condiciones de espera: “Estamos desde las 6 y no hay ni un baño disponible. Preguntás y te dicen que no te lo prestan. Hay muchas cosas que podrían haberse agilizado. Esta demora es terrible”.

Además, comparó el sistema actual con el del año pasado, cuando la registración se hacía a través de la tarjeta SUBE: “Era algo más acorde a los tiempos que corren. Cada uno tenía su SUBE, con eso bastaba. Esto es volver para atrás”.