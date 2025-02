Este miércoles, presente en los Jardines de Cosecha, la directora del Vacunatorio Central, Fernanda Paredes, confirmó que no hay casos de dengue en San Juan. Esto lo atribuyó al trabajo que vienen realizando desde el año pasado con el Programa de Control de Vectores. “Se ha trabajado mucho con la prevención, incluso en las escuelas (…) Sin mosquito no hay dengue y por eso todavía no tenemos casos en la provincia”, aseguró.

Por otro lado, la directora del Vacunatorio Central comentó que el trabajo lo vienen realizando desde fines de octubre, cuándo comenzaron a aplicar las primeras dosis a las personas que habían tenido dengue. “Ya estamos en fecha para poner la segunda y estamos comenzando con esos operativos, por ejemplo mañana se aplican las segundas dosis los trabajadores de la Obra Social Provincia (…) La semana que viene arrancamos con la segunda dosis para las fuerzas de seguridad también", aseguró.

Afortunadamente, según comentó Paredes “las personas están asistiendo a vacunarse contra el dengue”. También destacó que el personal de salud estuvo trabajando desde octubre del año pasado en búsqueda de todas las personas que tuvieron dengue en la provincia a través del SISA y con ayudas de las zonas sanitarias. “Llamamos a los que habían tenido dengue a vacunarse porque es muy importante que estén protegidos con una segunda reinfección, ese es el primer grupo al que le corresponde ahora la segunda dosis”