Desafío de las Estrellas en el Villicum: cómo será el operativo en el autódromo

Este fin de semana el deporte motor rugirá fuerte en San Juan. El Desafío de las Estrellas llega una vez más a la provincia y los sanjuaninos están eufóricos por asistir. Además, se contará con la presencia de dos sanjuaninos en diversas categorías: Tobías Martínez en el TC y Joaquín Naranjo en el TC2000. Como será un fin donde pasará mucha gente en el Villicum, desde la Policía de San Juan, el comisario Pablo Torres, comentó a Canal 13 San Juan cómo será el operativo en el autódromo.

Torres mencionó que habrá importantes trabajos tanto en el exterior del predio como en el interior. En cuanto al exterior, el comisario expresó que “tendremos policías de tránsito desde Campo Afuera para que realicen la derivación de quienes van al Villicum o quienes van hacia el norte. Queremos dejar la ruta liberada para la gente que va hacia Jáchal, mientras que quienes vayan al Villicum lo harán por un desvío hasta ingresar por la Puerta 9”.

A su vez, este viernes será el sorteo de la parrilla de partida del TC y habrá un gran espectáculo, que incluirá un recorrido por las calles sanjuaninas de algunos autos del Turismo Carretera, siendo una experiencia única para los sanjuaninos.

“Gobierno trabajó en las afueras del autódromo con las calzadas para que sea un ingreso óptimo para los fanáticos”.

Por último, el comisario aseguró que habrá un gran operativo en el interior del autódromo, con 60 efectivos policiales trabajando este viernes. El día sábado habrá unos 80 destinados a la seguridad de las personas y para el día domingo son 150 los efectivos abocados al trabajo en cuestión.