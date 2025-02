Desalojaron a León, el sanjuanino con leucemia y cuadriplejia

Juan León Villegas es un sanjuanino de 13 años que sufre graves problemas de salud. Principalmente, tiene cuadriplejía y, a esto, hace un tiempo se le sumó un diagnóstico de leucemia. Todos sus tratamientos son altamente costosos, por lo que depende de la cobertura de la Obra Social Provincia. Por este complejo diagnóstico, su madre se mudó con él a Buenos Aires para conseguir mejor asistencia médica. En ese contexto, luego de volver de una urgencia, ella se encontró con que fue desalojada y que su hijo fue enviado a San Juan sin previo aviso.

Marcela Del Valle Morales le contó a Diario 13 cuál es la desesperante situación que ella está atravesando. Ella manifestó que los principales inconvenientes que tuvo su hijo comenzaron hace aproximadamente una década.

‘Hace 10 años entré al hospital Rawson con un niño de la mano que decía ‘mamá’ o ‘leche’ cuando tenía hambre y salí con un niño que no habla, no come y prácticamente no ve, aunque me parece que algo escucha. Es cuadripléjico y traqueotomizado. Creo que hubo mala praxis, por eso me lo llevé al Garrahan. Siempre hice todo pensando en mis hijos, en León y en Joaquín’, expresó.

Morales contó que ella siempre luchó para que su hijo pueda tener la mejor vida posible. Por eso llegó a presentar un amparo para que la OSP le cubriera toda la medicación e insumos que requiere el tratamiento de León.

Sin embargo, a esta situación de salud se le sumó otro tormento más. El padre de los chicos comenzó a golpearla y a insultarla. Esto provocó que se emitiera una orden judicial que le prohibía a este hombre acercarse a ella y a los niños.

‘Con su padre yo sufría violencia de género, entonces fui a una psicóloga y terminé denunciándolo. Me maltrataba y me decía cosas horribles, entonces luché para sacarlo de mi casa. Luego de esto, a León le diagnosticaron leucemia linfocítica aguda. Me tuve que mudar a Buenos Aires con él para que lo atendieran en el Fleni y en el Garrahan’, relató.

En ese contexto, ella consiguió alquiler en Almagro, en una propiedad a nombre de una mujer llamada Patricia Tembora. Ella tenía a León con internación domiciliaria y salían cuando el pequeño requería algún control médico. No obstante, esto cambió radicalmente durante los últimos días.

‘Nos estábamos quedando en Perón al 4153. León comenzó a tener un sangrado digestivo, entonces tuve que salir de urgencia, pedí un taxi y la dueña del lugar vino a pedirme las llaves, diciéndome que me iba a dar un lugar mejor. Cuando volví, me habían llevado las cosas a Perón al 4111; me desalojaron. Allí estaba todo tirado arriba de la mesa y faltaban insumos de León, equipos que valen millones que utilizo para las epilepsias que tiene’, contó.

Esta situación empeoró aún más cuando ella regresó al centro asistencial donde había dejado internado a León. Aparentemente, su padre se presentó en Buenos Aires e insistió en traer de regreso al paciente de 13 años a San Juan. A pesar de la orden judicial en su contra, él habría logrado el traslado.

‘Creo que tiene que ver con la obra social, porque ellos ya no lo quieren asistir más y yo los entiendo porque todo es muy caro, pero a la criatura se la llevaron a San Juan forzadamente. Él estaba en el Gálvez, donde también estaba haciendo el tratamiento post leucemia. Se lo llevaron mientras yo iba averiguando dónde estaban mis pertenencias’, contó.

Marcela aseveró que León ya se encuentra en San Juan, al cuidado de su tía. Esto se debe a que, luego de traerlo de regreso, su padre habría vuelto a desaparecer. A pesar de esto, ella decidió permanecer en Buenos Aires para comenzar una lucha judicial para recuperar a su hijo, para que pueda tener la atención médica que requiere su condición.

‘Yo no sé si a mi hijo le queda uno, dos o diez años de vida; yo quiero que él sea feliz. Nadie ha cuidado tanto a León como lo he hecho yo, nadie hubiera hecho algo así por él. Nadie me puede venir a decir que he sido una mala madre’, sentenció entre lágrimas.