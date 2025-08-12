Desarrollo Humano se prepara para trasladar sus oficinas a un nuevo anexo en Santa Lucía

En San Juan, el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano inició el proceso para trasladar algunas de sus direcciones a un nuevo inmueble que funcionará como anexo, ubicado en la intersección de avenida Hipólito Irigoyen y Julio Argentino Roca, en el departamento de Santa Lucía.

Esta medida responde a la decisión de no renovar los contratos de alquiler de los inmuebles donde actualmente funcionan las oficinas del Ministerio, ubicadas sobre la calle Rivadavia. Entre las áreas afectadas se encuentran las direcciones de Discapacidad, Adulto Mayor y Políticas de Equidad, que se reubicarán en este nuevo espacio.

El edificio en cuestión, presentado en la licitación lanzada para encontrar un lugar adecuado, se encuentra a pocos kilómetros del anillo de circunvalación, cercano a la esquina del Sauce. Desde el Ministerio se está trabajando para asegurar que el espacio cumpla con los requisitos de accesibilidad necesarios, especialmente para personas con discapacidad motriz.

Durante la visita al lugar, el móvil de Canal 13 observó la salida de una camioneta oficial, mientras los trabajadores están siendo informados formalmente sobre el traslado, que se realizará en los próximos días.

Además, desde febrero se avanza en una licitación complementaria para crear un centro de día destinado a personas con discapacidad de entre 25 y 55 años que hayan finalizado su escolaridad y requieren espacios para continuar con su desarrollo y alfabetización.

En cuanto al acceso, el nuevo anexo cuenta con paradas de transporte público a poco más de una cuadra, incluyendo las líneas 302, 320, TEO 2 y TEO 3, facilitando la llegada de los usuarios y trabajadores del Ministerio.