El comercio sanjuanino está atravesando una situación complicada en cuanto a ventas y, como estrategia para incentivar la compra, lanzaron el programa “Comprá en Capital” que beneficia a quienes compren un monto mayor a $30.000, reintegrándoles el pasaje de colectivo o una hora en el ECO. El secretario de la Cámara de Comerciantes Unidos de San Juan, Carlos Iramain, habló con Canal 13 San Juan y brindó más detalles.

Iramain expresó que esta iniciativa consiste en que la gente que compre más de $30.000 se le va a reintegrar un pasaje de colectivo o una hora de estacionamiento. “Los $30.000 son un monto bajo teniendo en cuenta el ticket promedio, pero ayuda al público a concurrir al centro y los comercios también se ven muy beneficiados”.

“Algo que cuesta es que la gente se acerque al centro por el transporte, sabiendo que hay polos comerciales en otros departamentos. Entonces saben sobre el gasto del colectivo, el costo del estacionamiento, por eso se quiere colaborar con algún beneficio para los sanjuaninos”.

Por último, explicó que cada comercio adherido al programa va a aplicar al beneficio directamente en el ticket. Es decir, comprando más de $30.000 y yendo en colectivo, se le descuenta a ese monto, los $810 del pasaje. “La situación está difícil y más en un contexto de elecciones donde la gente muchas veces está asustada por la economía, por lo que queremos ayudar de alguna forma a la gente y a los comercios a incentivar las ventas”.