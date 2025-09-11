Un violento asalto sacudió la tranquilidad de Pocito en las primeras horas de este jueves. El hecho ocurrió en un hotel alojamiento ubicado sobre calle Vidart, conocido como “Otelo”, donde el administrador fue víctima de un robo a mano armada.

Según informó la policía, el encargado se encontraba en la oficina de administración cuando sonó la alarma de seguridad. Minutos después, un hombre irrumpió en el lugar empuñando un revólver, con el que lo amenazó y le exigió sus pertenencias. El delincuente logró llevarse un celular Xiaomi antes de escapar.

Todo quedó registrado en el sistema de cámaras de seguridad. En las imágenes se observa cómo la víctima, junto a un compañero, forcejea con el agresor en un intento por resistirse. Además, al revisar las cámaras externas, se advirtió la presencia de un segundo sujeto que intentó abrir el portón de ingreso, aunque desistió al activarse la alarma.

Ambos malvivientes huyeron rápidamente. Personal de la Subcomisaría Ansilta intervino en el lugar y recepcionó la denuncia. Como parte de la investigación, los efectivos revisaron otras cámaras de la zona y trabajan en la identificación de los responsables del hecho.