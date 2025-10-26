En el marco de las elecciones legislativas de este domingo, Canal 13 San Juan recorrió distintos establecimientos educativos para conocer cómo vivían la jornada los votantes locales. En una de las escuelas, un equipo periodístico dialogó con dos hermanos de 18 y 23 años, quienes compartieron sus impresiones sobre el proceso electoral y el clima cívico de la jornada.

Uno de ellos que votaba por segunda vez explicó con entusiasmo cómo entendía el uso de la Boleta Única de Papel, que este año se implementa por primera vez en elecciones nacionales:

“Lo que tengo entendido es que hay que marcar con una cruz las casillas. Se pueden elegir candidatos de diferentes partidos, pero solo una casilla arriba y una abajo”, explicó. Consultado sobre cómo vivía el momento, afirmó: “He votado anteriormente. Vengo a cumplir”.

Su hermana, en cambio, reconoció que su motivación era más cívica: “No es un fastidio, pero sí un poco es por cumplir. Al menos los últimos años se siente así”, señaló.

Al preguntarle si confiaba en el sistema político, respondió con sinceridad: “La verdad que sí, estoy un poco descreída. Es difícil, pero igual es importante cumplir y participar de este proceso”.