Desde Alumetal organizaron una campaña solidaria para chicos de Cochagual

Los chicos de Cochagual tendrán una grata experiencia que contará con juegos, regalos, show musical y un rico chocolate. Desde la empresa Alumetal tienen en claro que la sonrisa de un niño no tiene precio y es por ello que junto a la Fundación Solydar, organizaron un día de sorpresas y una campaña para los chicos de Cochgual, precisamente de la escuela Paulo VI. El coordinador de marketing de la empresa, Pedro Ahumada, comentó cómo pueden hacer los sanjuaninos que quieran colaborar con la campaña.

Ahumada comentó que desde hace mucho tiempo se vienen realizando las movidas solidarias de diversos tipos y enfocadas hacia diversos sectores. “Tenemos más de 50 años en San Juan y queremos devolverle algo a la comunidad que tanto nos da día a día”. Recordó que el año anterior, se realizaron arcos de fútbol para chicos de colegios, como así también visitas guiadas y se está trabajando en un programa de inclusión laboral para chicos con diversas discapacidades.

Para este año y teniendo como punto de partida el Día del Niño, se organizó la campaña para la escuela Paulo VI, la cual tiene una curricular de 200 niños que recibirán alegría y juegos. “Quien quiera, puede traer juguetes, leche, chocolatada, galletitas a las sucursales y nosotros la llevamos”. Las direcciones de Alumetal son: “El Triángulo”, sobre calle Falucho en Capital; sucursal “La Ruta” y la tercera donde está la fábrica de armaduras, ubicada a 200 metros sobre la ruta 40, en Rawson.

En las sucursales, están distribuidas cajas donde los sanjuaninos pueden dejar su colaboración. “Hay muchos empleados que nos hemos sumado y estamos donando con lo que podamos. La idea es que los clientes y el público en general se sume y pueda donar”, agregó Ahumada.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo hasta el último día de agosto ya que la comitiva de la empresa que organiza la campaña junto a la Fundación Solydar irá a Cochagual el primero de septiembre. “Vamos a ir junto a la comitiva con un show de Pablo Montemurro y la idea es pasar una linda mañana, no solo llevando cosas materiales sino que todos podamos llevarnos algo de ahí”, finalizó.