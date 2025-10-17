La minería va pisando fuerte en San Juan y se espera que en un futuro llegue la explotación del cobre. Por el momento, hay expectativa sobre cuánto empleo generará en diversos sectores y uno de ellos es la Cámara Argentina de la Construcción de San Juan (CAMARCO). Su presidente, Ramón Martínez habló con Canal 13 y dijo que “necesitamos más obras para que se venga la gran minería. Se viene avanzando en la provincia en base a la necesidad de seguir creciendo”.

Martínez expresó que San Juan debe ser una provincia minera con buenos accesos. “Estamos empezando actualmente, este es el camino. La decisión de la minería, ahora que hay mas confianza de las empresas extranjeras, nos puede ayudar mucho”, comenzó. Agregó que se ven muchas mejoras en la provincia en materia vial, con asfaltos, arreglos en los accesos y “justamente es eso lo que más necesitamos. Además, falta mucho por hacer en los departamentos alejados que es donde se desarrolla la minería”.

“Se le viene pidiendo a las empresas mineras el tema de capacitaciones. El hecho de desarrollo de proveedores, el desarrollo de la mano de obra local, no lo tenemos que hacer solo las empresas sanjuaninas, sino que también las empresas que vienen deberían brindar capacitaciones internacionales”, dijo.

Otra de las sugerencias de Martínez es que desde las empresas que arriben a la provincia, se informe sobre el perfil profesional de las personas que van a necesitar para los futuros trabajos, así los sanjuaninos tienen la oportunidad de capacitarse y especializarse para ser útiles en ese sentido. “Nosotros tenemos la misma incertidumbre que el trabajador. No sabemos lo que necesitan. El cobre es algo nuevo para todos, entonces hay que empezar a pedirle a las empresas mineras a que ayuden a capacitar a la gente que trabajará para ellos”.

Por último, cerró diciendo que “no necesitamos que la minería venga y deje muchos edificios, sino que capacite a la gente para que a la hora de trabajar acá sean eficientes y puedan incluso trabajar en otras provincias, tener una posibilidad y oportunidad”, concluyó.