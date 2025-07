La Cámara de Proveedores Mineros de San Juan (CAPRIMSA) ha alzado la voz contra la creciente llegada de empresas chilenas al sector minero provincial, calificándola de "competencia desleal". Fernando Godoy, presidente de la institución, expresó en el programa de Canal 13, “Mirá Quien Habla” su profunda preocupación ante una situación que, según afirma, viene trabajando y denunciando desde hace más de dos años.

Godoy manifestó que en los últimos tiempos han notado un incremento significativo de firmas chilenas prestando servicios que tradicionalmente son cubiertos por proveedores locales con décadas de experiencia. "Me preocupa bastante porque de propios socios que han subido a la mina, hay más de 5 empresas que son chilenas que prestan un servicio que nosotros, los proveedores locales que llevamos más de 20 años trabajando, lo podemos prestar", señaló.

El titular de CAPRIMSA detalló que los servicios en cuestión incluyen desde camionetas y logística de camiones hasta empresas de salud, ayudantes de perforistas y perforadoras. En este último punto, Godoy refutó la premisa de que no hay equipos disponibles en Argentina, mencionando el caso de un proveedor de Buenos Aires con perforadoras que busca operar en San Juan.

Godoy también lamentó que se presenten requerimientos que "no se aclaran y no se dicen", generando inconvenientes significativos para las empresas locales que integran la cámara. "La cámara es una institución empresario-gremial que trata de tener toda la educación y el respeto hacia la minería y lo venimos haciendo de forma adecuada. Lo que sí, no podemos dejar de decir las inquietudes que tienen los proveedores, ya que la cámara está integrada por empresas y esas firmas tienen inconvenientes de laburo, y mucho", enfatizó.

La raíz del problema, según Godoy, reside en el acuerdo binacional que facilita la entrada de estos proveedores del país vecino. El presidente de CAPRIMSA indicó que han hecho revisar este acuerdo por "varios abogados expertos en minería", quienes concluyeron que "es un acuerdo que supera a la Constitución Nacional".

Este pacto, creado en 1997 durante las gestiones de Patricio Aylwin en Chile y Carlos Menem en Argentina, "tenía otra situación de país, de la minería y en ese entonces estaba bueno el espíritu del porqué se creó", según el empresario. Sin embargo, en la actualidad, su aplicación estaría generando un desequilibrio.

Godoy aclaró que CAPRIMSA no se opone a la colaboración con empresas de otras provincias para el mutuo aprovisionamiento, pero sí rechazan la entrada de firmas internacionales que traen consigo productos y equipamiento de su país de origen. "A lo que no estamos abiertos, es a que una empresa de Chile venga y nos traiga ropa chilena, cascos chilenos y hasta por ahí algunas camionetas. Nosotros podemos acreditar a través de fotos, que no solo hay camionetas, hay perforadoras, hay ambulancias", denunció.

La "competencia desleal" radica, según Godoy, en las diferencias económicas y estructurales entre ambos países. "La competencia es desleal porque los países somos diferentes, porque tenemos economías diferentes, porque tenemos sistema impositivo diferente, porque el costo empresa para una PyME en Chile es diferente", explicó.

Como ejemplo concreto, Godoy señaló la significativa disparidad en el costo de una camioneta: "Una camioneta sale entre 1500 y 1700 dólares [en Chile]. Acá estamos sobre más de 3.000 dólares", concluyó. La cámara insiste en la necesidad de revisar esta situación para proteger la industria y el empleo local.