Este martes, una masiva movilización de taxistas y remiseros sacudió el centro de San Juan, en rechazo a las aplicaciones de transporte que permiten a conductores particulares operar sin habilitación. La protesta comenzó en la periferia de la ciudad, pero hacia el mediodía los manifestantes tomaron puntos neurálgicos del microcentro, generando un caos vehicular total.

Los choferes avanzaron por Avenida Rioja y Libertador, Mendoza, Mitre, Rawson y la Plaza 25 de Mayo, entre otros puntos clave del tránsito capitalino. El colapso fue tal que varias calles se transformaron en peatonales improvisadas, afectando a automovilistas, pasajeros de colectivos y trabajadores que debían desplazarse por la zona.

El móvil de Canal 13 recorrió las zonas bloqueadas y recogió testimonios de ciudadanos visiblemente molestos. Un repartidor expresó: “Es insoportable. Tengo entregas que no puedo cumplir porque no me dejan pasar”. Otro conductor, en cambio, se mostró más tranquilo y sostuvo: “Entiendo el reclamo, pero deben adaptarse. La gente busca un servicio más eficiente” defendiendo el uso de las aplicaciones para choferes particulares.

Entre los más afectados estuvieron los usuarios del transporte público. Una mujer mayor que aguardaba en un desvío relató: “Caminé más de ocho cuadras desde la clínica Santa Clara. Me complicó mucho para volver a casa, tengo que ir a trabajar” expresó con angustia. Otro hombre, frustrado por la falta de información sobre los nuevos recorridos, opinó: “No sabemos por dónde pasan los colectivos. Esto no tiene sentido”.

Los manifestantes y actores de la jornada de paro aseguran que las aplicaciones de transporte operan sin controles ni regulaciones, y exigen que se cumpla la Ley 814, que establece la habilitación obligatoria para todos los vehículos de transporte de pasajeros. Además, solicitan igualdad en la fijación de tarifas y garantías de seguridad tanto para los trabajadores como para los usuarios.

Pese a las fuertes repercusiones, hasta el momento no hubo respuestas oficiales del gobierno provincial.