La ministra de Educación de San Juan, Silvia Fuentes, confirmó este martes que se realizará una jornada institucional de concientización en las escuelas sobre las amenazas de bomba al 911 el próximo martes 23 de septiembre. La iniciativa comenzó hoy con una capacitación dirigida a supervisores, parte del equipo encargado de coordinar estas acciones en los establecimientos educativos.

En declaraciones a Radio AM1020, Fuentes explicó que la jornada tiene por objetivo que “los estudiantes entiendan la gravedad de la situación desde el momento en que hacen una llamada y todo lo que ocurre en la policía, bomberos, protección civil”. Agregó que no se trata de “una broma reina, que ya no es tan anónima porque a las dos horas la policía encuentra de dónde viene el número”.

Además, Fuentes mencionó que la sensibilización incluirá informar a los alumnos de las consecuencias de un llamado anónimo, tanto legales como sociales, y que el Ministerio de Educación ya recibió intervenciones del fiscal de Estado para acompañar las acciones en caso de que estas situaciones se concreten.

Por último, la ministra pidió la colaboración de las familias, advirtiendo que estos episodios “tienen consecuencias” incluso para quienes creen que se trata de una broma. La capacitación que comenzó hoy para supervisores y directores busca fortalecer la respuesta institucional y garantizar que el mensaje llegue de manera clara a todo el alumnado.