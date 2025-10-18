Desde el Centro de Enólogos confirmaron una buena cosecha de Malbec

Este viernes se llevó a cabo el XXXVII Concurso Nacional de Vinos Cata San Juan 2025, donde se premia a los mejores vinos argentinos y los más destacados. De entre ellos, cinco vinos sanjuaninos fueron galardonados y el presidente del Centro de Enólogos, Matías Blanco, dialogó con Canal 13 San Juan, donde habló del gran nivel que tienen los varietales sanjuaninos.

Este certamen comenzó como un evento que premiaba a los mejores vinos de la provincia únicamente, pero, por su gran convocatoria y participación, se fue volviendo más nacional y este 2025 “el 46% de las muestras evaluadas han venido fuera de la provincia, lo cual es un orgullo”, destacó el enólogo, quien mencionó que hay un vino que llegó desde la provincia de Entre Ríos.

“Cada año se pone más interesante. Las redes sociales han cumplido un rol muy importante a la hora de la difusión, eso nos sirve y muchísimo. La cata era algo antes provincial y ahora se ha vuelto nacional. No es un evento solamente profesional, sino que detrás de cada bodega hay familias que han venido a San Juan. Hay alrededor de 90 bodegas participando”.

Por último, destacó el buen nivel que está teniendo el varietal del Malbec en la provincia. “Venimos con muy buena calidad, muy linda media. Estamos muy bien posicionados y hemos tenido una gran cosecha de este varietal, al igual que el Blend”, concluyó.