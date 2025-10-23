Desde el Gobierno explicaron cómo será la reactivación del trencito del Parque de Mayo

La Subsecretaria de Obras Públicas, Andrea Fernández, confirmó en Canal 13, que el Parque de Mayo será escenario de una importante intervención dentro del Masterplan de modernización, con obras que incluyen la limpieza y purificación del lago, nueva iluminación, un puente peatonal de hormigón y la reactivación del tradicional trencito.

“Esta segunda etapa contempla la intervención del lago, sus alrededores, la reactivación del trencito y la restauración de los sanitarios. Todo esto forma parte del Masterplan que iniciamos al comienzo de nuestra gestión”, explicó Fernández en Jorge por la Mañana.

Según detalló la funcionaria, el lago del Parque será completamente vaciado y limpiado, en un trabajo conjunto con el área de Medio Ambiente.

“La idea es hacerlo en su totalidad para poder realizar una refuncionalización completa. Ambiente se encargará de cuidar las especies, retirando temporalmente los peces para luego reubicarlos”, señaló.

El proyecto también contempla la instalación de equipamiento de purificación de agua, nueva iluminación y mobiliario urbano, como bancos, bebederos y papeleros. Además, se construirá un puente peatonal de hormigón que atravesará el lago, convirtiéndose en un nuevo atractivo del espacio verde. “El puente permitirá cruzar por arriba del lago y será algo novedoso para los visitantes”, aseguró Fernández.

El regreso del trencito

Uno de los puntos más esperados será la vuelta del histórico trencito, que será reactivado con un nuevo modelo eléctrico.

“Vamos a restaurar las vías originales, el puente y la boletería. El trencito que está actualmente se dejará como objeto histórico, mientras que el nuevo será eléctrico y estará señalizado con barreras peatonales”, adelantó.

Fernández agregó que el servicio todavía no tiene definida su modalidad de gestión. “Estamos evaluando si se concesionará a un privado o se administrará directamente”, precisó.

En cuanto a los sanitarios, la obra incluye restauración y ampliación de los existentes, con espacios adaptados para personas con discapacidad.

“Se van a refaccionar los que están deteriorados y se ampliarán para que cuenten con baños para damas, caballeros y personas con movilidad reducida”, dijo la subsecretaria.

El monto total de inversión asciende a $1.300 millones, e incluye todas las intervenciones mencionadas. “Con ese presupuesto cubrimos tanto la refuncionalización del lago como la reactivación del trencito y la restauración de los sanitarios”, detalló Fernández.

Por el momento, no está prevista la incorporación de embarcaciones a pedal, aunque Fernández no descartó evaluar su regreso en una etapa posterior. “Ahora estamos concentrados en esta intervención integral; más adelante veremos otras actividades complementarias”, concluyó.