Desde el IPV confirmaron que más de 500 viviendas nuevas se entregarán antes de fin de año

La directora del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), Elina Peralta, confirmó que antes de fin de año se entregarán más de 500 casas nuevas en San Juan, con los barrios de Chimbas y Rawson entre los más próximos a inaugurarse.

“Estamos trabajando muy fuerte con el equipo para cumplir con el compromiso que el gobernador asumió a principios de año: llegar a más de 1.400 viviendas entregadas, un 40% más que el año pasado”, señaló Peralta en diálogo con Canal 13.

Hasta el momento, el organismo lleva adjudicadas más de 850 viviendas, y quedan alrededor de 500 por entregar en los dos meses restantes del año. “Ya tenemos todo cronometrado de alguna manera, aunque las obras son dinámicas y pueden surgir imprevistos. Pero hasta acá, todo está en condiciones para cumplir”, afirmó.

Entre las entregas más inmediatas, la funcionaria detalló que los próximos barrios en finalizar son Tres Marías, en Chimbas, y Ampliación Valle Grande Norte, en Rawson. Además, se prevé la entrega de 250 escrituras y del barrio José Segovia, compuesto por 17 viviendas.

“El gobernador anunció que vamos a estar entregando un barrio por semana. Todo el equipo está movilizado para cumplir con esa palabra”, aseguró Peralta.

Requisitos y controles

Tras conocerse un caso irregular en 9 de Julio, la titular del IPV fue contundente: “Las viviendas son intransferibles y quienes ya poseen una casa no pueden ser beneficiarios”. “Es un requisito de ley. No podemos otorgar viviendas a personas que ya tienen una propiedad. El IPV brinda una solución habitacional por única vez, para quienes realmente lo necesitan”, subrayó.

En ese sentido, explicó que, en cada sorteo, el organismo detecta casos en los que los adjudicatarios no cumplen los requisitos. “Cuando eso ocurre, las viviendas se revocan y se vuelven a poner en sorteo. Es la modalidad que seguiremos aplicando”, aclaró.

El IPV ya planifica sus metas para los próximos años. “En 2026 tenemos proyectadas alrededor de 1.500 viviendas nuevas, muchas de las cuales ya están en construcción”, indicó Peralta.

La funcionaria destacó además que los sorteos continuarán, priorizando a las familias con mayor antigüedad en el registro y a aquellas con integrantes con discapacidad.

“Escuchamos a los sanjuaninos y entendemos sus reclamos. Hay familias que hace más de 30 años esperan una casa, por eso aumentamos su porcentaje de posibilidad en los sorteos. Pero siempre bajo los requisitos que marca la ley”, concluyó.