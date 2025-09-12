La directora del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), Elina Peralta, respondió a la denuncia de Cristina Cervera, una sanjuanina que aseguró haber sido excluida de su vivienda adjudicada y que su ex pareja la ocupa de manera irregular.

“Se ha pedido el desarchivo del expediente para evaluar la situación y ver de qué manera se puede encontrar alguna solución”, sostuvo Peralta en diálogo con el móvil de Canal 13 San Juan.

La funcionaria indicó que ya hubo una inspección previa. “Hace un mes se había hecho una inspección y se verificó que vivía el adjudicatario. De todas maneras, pedí que vuelvan al domicilio para corroborar nuevamente quién está viviendo ahí”, explicó.

Respecto a la situación familiar, Peralta aclaró: “Nosotros debemos basarnos en lo que establece la Justicia en cuanto a divorcios o exclusiones del hogar. Si la señora firmó una exclusión, queda asentado como una decisión consentida”.

Sin embargo, remarcó que ante los nuevos reclamos, el organismo hará una revisión más exhaustiva. “Hoy al mediodía volveremos a hacer una inspección ocular, incluso con consulta a los vecinos”, señaló.

Finalmente, la directora respondió a la sospecha de que el hombre tendría dos viviendas adjudicadas en el mismo barrio. “La ley del IPV establece que una persona no puede tener más de una vivienda. Hasta el momento no existen pruebas de esa situación, pero lo vamos a corroborar”, afirmó.