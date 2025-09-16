Desde el Ministerio de Familia buscan soluciones de vivienda a largo plazo tras las lluvias

El Ministerio de Familia y Desarrollo Humano montó un gran operativo para asistir a la comunidad afectada por las lluvias, llegando a más de 7.000 familias en distintos departamentos de San Juan. La acción se realizó en coordinación con los intendentes de Rawson, 25 de Mayo, 9 de Julio y Sarmiento, asegurando una cobertura amplia en las zonas más complicadas.

Carlos Platero, titular del ministerio, destacó que la ayuda no se limita a reparaciones temporales: “Ahora seguramente se planificarán soluciones a largo plazo, no solo arreglos de techos, sino viviendas que den una respuesta de fondo a la comunidad”, afirmó.

El ministro subrayó también la coordinación interministerial que permitió optimizar los recursos y llegar de manera más efectiva a los sectores más afectados. “Fue un trabajo conjunto con muchos de los intendentes y con distintas áreas del gobierno para atender emergencias complejas, asegurando que cada familia reciba asistencia”, indicó Platero.

Este operativo refleja la intención del gobierno provincial de anticipar y responder ante situaciones climáticas adversas, garantizando asistencia inmediata y planificación a futuro para los vecinos en riesgo.