Hace un par de meses, el Registro Provincial de Constructores adquirió una página web propia, que entrelazada con datos del Ciudadano Digital de la provincia, dejará de lado la burocracia de tener que llevar y presentar papeles fisicamente. El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción de San Juan, Ramón Martínez, comentó a Canal 13 cómo funciona esta nueva herramienta.

Martínez contó que hace unos meses se desarrolló esta digitalización del Registro Provincial de Constructores (RPC). “Esto significa que los papeles de las empresas constructoras y todos los trámites que se realizaban, ya no serán presenciales. El RCP es lo que te da la capacidad de construcción de cada empresa”, comentó. Este registro es un historial de aquellos que trabajan en el ámbito de la construcción.

“Lleva una base con las obras que vos has realizado anteriormente, también los equipos, empleados contratados, entre otras. Esto va generando una capacidad de obra para trabajar, que te da cierto puntaje o capacidad de obra para poder aplicar a licitaciones de obras grandes. No cualquiera puede presentarse a licitación de obras”, expresó.

La empresa debe registrarse en el RPC, “ellos tienen un porcentaje que se va pagando todos los meses en base a la certificación y esto va generando que, llevar al día esa cuota, te de la posibilidad de pedir los permisos para las licitaciones. Este es un permiso habilitante y el registro es quien decide avalarlo o no”, subrayó.

Todo este proceso es el que se podrá realizar de forma virtual y del cual Martínez hizo referencia que sería mucho menos burocracia. “Nosotros teníamos que tener una persona que sea la encargada de llevar todos los papeles al Centro Cívico. Esto es un bien y debería empezar a usarse en toda la repartición pública”.

“Hemos tenido nuestra primera experiencia hace un par de semanas y la verdad es que, desde la oficina, vos cargas la documentación y cualquier caso de un papel mal, un error o alguna correción o modificación, ellos se comunican directamente por mail”, concluyó el presidente de Camarco.