El secretario general de la Federación Universitaria de San Juan (FUSJ), Facundo Thebault, visitó el programa Buen Día Día de Canal 13 en el marco de su reciente asunción del gremio de los estudiantes. Representando a más de 20.000 estudiantes, el dirigente habló sobre los desafíos que enfrenta el movimiento estudiantil en un contexto de crisis presupuestaria y defendió el rol de la universidad pública como motor de inclusión social y formación profesional.

Thebault forma parte del espacio Ideas, que desde hace años conduce la Federación. “En la conducción pasaron Manuel Giménez (2021-2023), Cinthia De Luca (2023-2025) y ahora Gonzalo Leyes en la presidencia", comentó. "Yo nunca había estado en el rol gremial, siempre como consejero ejecutivo de mi facultad o consejero superior. Hoy me toca, por primera vez, asumir esta representación gremial”, explicó.

Consultado por la orientación política del espacio, Thebault fue claro: “Sí, sin lugar a dudas somos parte de la juventud universitaria peronista nacional. Nuestro compañero Gómez es secretario general a nivel nacional. Pero no es excluyente". Por ello explicó que "En los centros de estudiantes también hay compañeros que no se identifican con la doctrina justicialista y aun así coinciden en este modelo de universidad que defendemos: abierta, participativa y pública”.

Crisis presupuestaria

El dirigente estudiantil subrayó la difícil situación financiera que atraviesan las universidades del país. “La universidad ya trabajó en un plan de contingencia porque al inicio de la gestión de Milei no había fondos ni para los gastos de funcionamiento", dijo. "Con las marchas y reclamos, el Gobierno fue ampliando esas partidas, pero solo para lo básico. Hay una crisis salarial enorme, partidas congeladas en valores de 2023 y un sistema de ciencia y tecnología totalmente desactualizado”, advirtió.

En ese marco, recordó su paso por la Comisión de Acción Social Estudiantil y Becas del Consejo Superior: “Nos tocó gestionar un presupuesto congelado y una situación estudiantil muy delicada, totalmente vinculada a la realidad socioeconómica de las familias. Hoy la universidad recibe a estudiantes trabajadores, que tienen que combinar empleo y cursado. Eso cambia todo”.

Nuevas realidades

Thebault remarcó que la universidad debe aggiornarse a los nuevos tiempos: “Cuando ingresé, mis viejos, que son un policía y un ama de casa, podían bancar que yo me dedicara solo a estudiar. Eso hoy es impensado para la mayoría de las familias". A ello sumó: "El estudiante ya entra a la universidad con otra realidad: estudiar y trabajar al mismo tiempo. Por eso planteamos que los planes de estudio se adapten a esas nuevas demandas”.

En ese sentido, destacó la necesidad de reducir los tiempos de cursado, flexibilizar regímenes y actualizar contenidos. “No puede ser que un estudiante tarde cinco años en cursar y otros cinco en rendir. Hay que sincerar planes de estudio, reducir brechas y aprovechar la virtualidad, que en pandemia permitió sostener el cursado. Ahora debemos universalizar esa herramienta”, sostuvo.

Uno de los ejes de su gestión será la defensa de la universidad pública junto a otros sectores. “Por primera vez en mucho tiempo, la Federación Universitaria se sentó con los gremios de la universidad y con las autoridades en una mesa multisectorial. El principal desafío es seguir defendiendo la educación pública y, al mismo tiempo, pensar una agenda que dé respuesta a las necesidades concretas de los estudiantes”, afirmó.

Además, señaló la importancia de articular la formación académica con la realidad laboral: “El mundo laboral demanda mucho más que la propuesta académica tradicional. Necesitamos complementar con capacitaciones en oficios, nuevas tecnologías y esquemas de formación integral”.

Thebault también celebró que recientemente se creara en el Consejo Superior una comisión para reformar el reglamento académico, que llevaba décadas sin actualizarse. “Fue histórico. La comisión está coordinada por un estudiante y presidida por la vicerrectora Andrea Leceta. Ese reglamento es la ‘Biblia’ que regula cursado y exámenes. La universidad debe pensar nuevas reglas de juego, esquemas de aprendizaje y evaluación para estar a la altura de las nuevas necesidades”, dijo.