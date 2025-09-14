El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), dependiente del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, informó que desde el próximo 1 de octubre las boletas de pago deberán gestionarse exclusivamente a través de la plataforma Ciudadano Digital (CIDI). Con esta migración quedará fuera de funcionamiento el actual sistema online del IPV.

Según detallaron, la decisión apunta a modernizar y unificar canales, ofreciendo un sistema con mayor confiabilidad, protección de datos y soporte técnico constante. De este modo, los adjudicatarios podrán pagar sus boletas vigentes o deudas anteriores desde computadora o celular, evitando trámites presenciales.

Beneficios de la nueva modalidad

Posibilidad de abonar la boleta del mes en curso o deudas previas.

Acceso desde web o aplicación móvil de CIDI.

Reducción de trámites presenciales.

Mayor seguridad en las operaciones digitales.

Otros medios vigentes

El IPV recordó que continúan habilitadas alternativas complementarias. Los usuarios pueden solicitar la boleta por correo electrónico, en las ventanillas de Mesa de Atención Unificada o en la Mesa de Informes del Centro Cívico.

Una vez obtenida, el pago puede realizarse por San Juan Servicios, Home Banking (Red Link), Plus Pago, Lotipago, débito automático o en agencias habilitadas. Cada modalidad presenta condiciones particulares, como la necesidad de cupón impreso en algunos casos o adhesiones previas en el sistema bancario.

De esta forma, el IPV combina modernización digital y accesibilidad, garantizando que los adjudicatarios cuenten con múltiples opciones adaptadas a sus necesidades.