En el marco de la Semana de la Diversidad, la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina (ATTA) en San Juan se suma a las actividades organizadas para visibilizar y reflexionar sobre las luchas y los derechos de la comunidad trans. Verónica Araya, dirigente de ATTA en San Juan, destacó en Banda Ancha la importancia de recordar y documentar la historia de la comunidad trans para comprender su presente y construir un futuro mejor. "No podemos seguir avanzando si no conocemos nuestra historia", enfatizó Araya en una entrevista reciente.

Este año, la celebración se desarrolla en un contexto desafiante, con un balance de 2024 que Araya define como "duro" para la comunidad trans en términos económicos y sociales. La dirigente destacó las dificultades que enfrentan muchas personas trans en San Juan, especialmente aquellas que dependen de trabajos informales. "La mayoría de nosotras trabaja de forma independiente, ya sea en la costura, como peluqueras o en el trabajo sexual. Con la crisis económica, somos las primeras en sentir el impacto", explicó Araya.



Uno de los eventos centrales de la Semana de la Diversidad es la presentación del archivo de la memoria trans, un proyecto que cuenta con la colaboración de compañeras de otras provincias, como La Rioja. Este archivo recopila imágenes y testimonios de las décadas pasadas, ofreciendo una mirada a los años en que la visibilidad y el reconocimiento de derechos eran prácticamente inexistentes. "Hoy vamos a contar con la exposición del archivo de la memoria trans de La Rioja, para que la gente pueda ver ahí las fotos, especialmente de los años 90, de compañeras como Julie Páez, quien fue una figura clave en la comunidad", comentó Araya.

Además, el evento incluye talleres de defensa legal y de salud, con un enfoque en la prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS) y la salud mental. “Contamos con el apoyo de abogados y de profesionales de salud pública, porque muchas compañeras no pueden costear asesorías legales y médicas”, detalló Araya. Los talleres están diseñados no solo para la comunidad trans, sino para el público en general, y se llevarán a cabo al aire libre en los jardines verticales del parque de Mayo.

Araya subrayó que, aunque la situación para la comunidad trans ha mejorado, la violencia y la discriminación siguen presentes. "Hace poco, en Albardón, un varón trans fue golpeado y detenido junto a otros presos, un hecho que refleja la violencia policial que enfrentamos", señaló. Desde ATTA trabajan activamente para empoderar a las personas trans y brindarles herramientas para defenderse. "Pedimos la derogación de los códigos de falta, una herramienta que históricamente se ha usado en nuestra contra", afirmó, refiriéndose a reglamentos que permiten detenciones arbitrarias por supuestas conductas como "prostitución escandalosa" o "melodeos".

La comunidad trans en Argentina logró avances significativos, como la Ley de Identidad de Género, pero persisten desafíos, especialmente en la expectativa de vida. Araya recordó a varias compañeras que fallecieron jóvenes debido a intervenciones estéticas inseguras y a la falta de acceso a tratamientos médicos adecuados. "Las chicas siguen falleciendo por inyectarse materiales no aprobados debido a la falta de acceso a tratamientos seguros", lamentó. Esta situación se ha agravado en los últimos meses, con la escasez de hormonas y preservativos en los hospitales públicos, algo que Araya atribuye en parte al cambio de gobierno. "Desde que asumió Milei, hay falta de medicación, falta de preservativos y faltan hormonas", subrayó.

"Trabajamos para que las nuevas generaciones tengan una mejor calidad de vida"

Para Araya, el trabajo de ATTA y otras organizaciones es fundamental para garantizar que las nuevas generaciones no enfrenten las mismas barreras que las personas trans mayores. "Seguimos trabajando para que las nuevas generaciones tengan una mejor calidad de vida", sostuvo. ATTA organiza charlas y capacitaciones en todo el país, promoviendo el respeto y la inclusión en cada espacio. "Venimos de cualquier familia, no de un lugar específico. Como sociedad, tenemos que abrir la cabeza y hacer la vida más alegre para cada persona", expresó Araya, quien considera que la visibilización y la sensibilización son clave para que las personas trans puedan vivir libres de discriminación.