Desde este lunes, los usuarios del transporte público en San Juan comenzaron a contar con más opciones para abonar el pasaje en la RedTulum. El Ministerio de Gobierno confirmó que más de 600 colectivos ya tienen instalados los nuevos validadores proporcionados por SUBE, que permiten pagar no solo con la tarjeta tradicional, sino también con tarjetas bancarias, celulares, relojes inteligentes y códigos QR.

La medida alcanzó a las 122 líneas de jurisdicción provincial, entre las que se encuentran recorridos urbanos, interurbanos y especiales. El objetivo, según señalaron desde la cartera, fue modernizar el sistema de cobro y facilitar el acceso de los usuarios a distintas formas de pago sin modificar el valor del pasaje.

Qué medios de pago quedaron habilitados

Además de la tarjeta SUBE, física o digital, ya se puede pagar el boleto con:

Tarjetas de débito, crédito y prepagas sin contacto Visa y Mastercard.

Celulares y relojes con tecnología NFC asociados a esas tarjetas.

Códigos QR generados desde aplicaciones bancarias o billeteras digitales.

En todos los casos, el procedimiento fue similar: el pasajero debe indicar el destino al chofer y acercar el medio de pago al validador. En el caso del QR, debe generarse desde la aplicación y apoyarlo de frente a la cámara ubicada en la parte inferior de la máquina.

Beneficios y restricciones

El precio del pasaje se mantuvo sin cambios y es el mismo que se abona con SUBE. Sin embargo, el Ministerio aclaró que quienes poseen beneficios sociales —como la Tarifa Social Federal, el Boleto Estudiantil Gratuito o el Boleto Docente— deben seguir utilizando la tarjeta SUBE, ya sea en su versión física o digital.

Asimismo, recordaron que para conservar los descuentos es necesario actualizar periódicamente la tarjeta en el validador del colectivo a través de la función “Atributo a bordo”.

Más de 600 colectivos con validadores nuevos

Las líneas alcanzadas son las 122 de jurisdicción provincial, entre ellas: 2, 3, 4, 10, 20, 30, 40, 100, 101, 102, 103, 104, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 140, 141, 142, 160, 161, 162, 200 a 213, 240 a 248, 260 a 266, 300 a 305, 320 a 323, 340 a 346, 360 a 364, 400 a 408, 420 a 423, 440 a 442, 460 a 462, 501 a 505, 560, 601, 602, 701, 702, 801, 802, 803, 808, A, B, C, D, E, TEO y TNS.

Con esta implementación, San Juan se sumó a otras provincias que ampliaron las opciones de pago en el transporte público y busca agilizar el servicio en un sistema que transporta diariamente a miles de pasajeros.