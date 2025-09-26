Desde Salud advirtieron cuáles son los lugares de contención para las personas que presenciaron un suicidio
La Dirección de Salud Mental de San Juan difundió este viernes un comunicado con los canales de contención disponibles para personas que hayan presenciado una situación de suicidio o necesiten acompañamiento.
Según se informó, quienes atraviesen una crisis o requieran asistencia pueden comunicarse al teléfono 4305539, de lunes a viernes en horario de 8 a 13 horas.
Además, se recomendó acercarse al Centro de Salud más cercano al domicilio, donde la atención funciona de lunes a viernes de 7 a 13 horas.
Atención durante los fines de semana
Para los sábados y domingos, el Ministerio de Salud Pública recordó que se encuentran activos los Equipos de Primera Escucha, que atienden de 15 a 21 horas en distintos puntos de la provincia:
Hospital Dra. Julieta Lanteri, Av. Ignacio de la Roza 8000 Oeste, Rivadavia.
Centro de Adiestramiento Rawson (CARF), Barrio Residencial Guillermo Rawson, sobre calle Fermín Rodríguez y Tierra del Fuego.
Hospital Dr. Federico Cantoni, Av. Int. Joaquín Uñac, entre calle 10 y 11, Villa Aberastain, Pocito.
De esta manera, las autoridades remarcaron la importancia de buscar ayuda profesional y no transitar la situación en soledad, reforzando la red de atención que la provincia dispone para emergencias en salud mental.