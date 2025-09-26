Según se informó, quienes atraviesen una crisis o requieran asistencia pueden comunicarse al teléfono 4305539, de lunes a viernes en horario de 8 a 13 horas.

Además, se recomendó acercarse al Centro de Salud más cercano al domicilio, donde la atención funciona de lunes a viernes de 7 a 13 horas.

Atención durante los fines de semana

Para los sábados y domingos, el Ministerio de Salud Pública recordó que se encuentran activos los Equipos de Primera Escucha, que atienden de 15 a 21 horas en distintos puntos de la provincia:

Hospital Dra. Julieta Lanteri, Av. Ignacio de la Roza 8000 Oeste, Rivadavia.

Centro de Adiestramiento Rawson (CARF), Barrio Residencial Guillermo Rawson, sobre calle Fermín Rodríguez y Tierra del Fuego.

Hospital Dr. Federico Cantoni, Av. Int. Joaquín Uñac, entre calle 10 y 11, Villa Aberastain, Pocito.

De esta manera, las autoridades remarcaron la importancia de buscar ayuda profesional y no transitar la situación en soledad, reforzando la red de atención que la provincia dispone para emergencias en salud mental.