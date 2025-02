Desde San Juan, la "Banda de la Sandía" sorprendió a "Divididos"

En la última edición del Cosquín Rock, un grupo de sanjuaninos sorprendió a la banda Divididos en un ritual que no es nuevo.

Los locales, llegaron como hace un par de años, al gran festival nacional para entregar a Diego Arnedo -bajista de la agrupación- una enorme sandía.

Sobre el tema y para conocer más en detalle esta “movida”, Juan Tello habló con Diario 13 San Juan y comenzó diciendo: “La banda comenzó en 2019 cuando un grupo de amigos de San Juan fuimos al Cosquín Rock y, al año siguiente, invitaron a otros amigos y, es ahí donde participo yo por primera vez”.

“En el 2021 el festival no se hizo por pandemia y, en el 2022 cuando recién se bautiza ‘La Banda de la Sandía’. Uno de los chicos es ingeniero agrónomo y tuvo la idea de llevar esta fruta para comer durante la estadía en Cosquín. El último día del festival de ese año se me ocurre llevar una al show, ya que se podía entrar con fruta al predio y, en el trayecto la gente se volvía loca porque se preguntaba qué hacíamos ahí con una sandía cuando todos llevan naranjas o manzanas”, detalló Juan.

Luego sumó: “Nos sacaban fotos, se divertían con nuestra fruta. Entonces nos dio pena comer la sandía porque la gente se había prendido con eso. Al llegar a los primeros controles de ingreso se complicó un poco porque no nos querían dejar pasar con la fruta pero, me hice el desentendido y logré acceder al lugar. En el último tramo, no nos dejaban pasar con la sandía y la gente nos apoyó con gritos y cantos, se originó un tumulto y no les quedó otra que dejarnos pasar”, dijo Tello sobre la primera vez que llegaron con la sandía sanjuanina al Cosquín Rock.

“Dentro del predio toda la gente quedó re prendida con la sandía por lo que decidimos no comerla. Sacaban fotos, nos hicieron un reportaje. Cuando llegó el horario de Divididos yo pasaba entre la gente como si nada, solo porque llevaba la sandía. Cuando los músicos comenzaron a tocar, Arnedo me ve con la sandía, se ríe, le ofrezco la sandía y me la aceptó. Me hizo señas para que esperara el final del recital”.

“Aguantar con la sandía dentro del ‘pogo’ fue un nuevo desafío que tuve que enfrentar. Mucha gente me ayudó a cuidarla y, al finalizar Diego Arnedo se acercó hacia donde estaba yo y me pidió la sandía. Eso fue un momento de éxtasis y locura que no se puede explicar. Toda la gente empezó a cantar y eso fue genial”.

“Luego Divididos, en sus redes sociales, compartió un reel haciendo una conexión con Woodstock del ‘69 en donde un artista recibió una sandía. Así, volví a llevar otra fruta y el bajista me reconoció, se rió y sin dudarlo la recibió. Junto con todo eso, me dijo ’No te las podés olvidar nunca más'. Eso me lo tomé como una responsabilidad y hasta este año hicimos la cuarta entrega del producto local a Divididos”.

“Este año conocí a los chicos y Mollo me mostró la remera que tenía puesta con la imagen de Arnedo con la sandía y ahí fue como un shock emocional porque no me imaginaba hasta dónde podía llegar este tema que, en esta oportunidad se hizo viral porque Divididos compartió un reel con una sandía y mi foto entre el público. Fue algo muy lindo”, cerró diciendo Juan Tello sobre esta historia que sorprende en las redes sociales.