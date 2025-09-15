La Caja de Acción Social, dependiente del Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda de la provincia, anunció la realización de un nuevo sorteo de Cupones No Premiados y Cruzadas Solidarias, que se llevará a cabo el sábado 20 de septiembre a las 18:30 horas en la sede de la Gerencia de Préstamos, ubicada en Mendoza 451 Sur, Capital.

Este evento, que cada edición despierta gran interés y convoca a cientos de sanjuaninos, permitirá participar a todos los cupones no ganadores de Quiniela Tradicional y Fortunata con fechas comprendidas entre el 28 de junio y el 19 de septiembre.

Los asistentes podrán acceder a una variada lista de diez premios principales, entre los que se destacan: una moto 0 KM, un monopatín eléctrico, aire acondicionado, smart TV, lavarropas, heladera, notebook, teléfono celular, conjunto somier y una cocina de cuatro hornallas.

Además, durante la misma jornada se realizarán los sorteos correspondientes a las “Cruzadas Solidarias”, destinados a apoyar a instituciones educativas, de salud, merenderos y escuelitas deportivas. En este marco, se entregarán insumos y equipamiento, como heladeras, cocinas, mesas, sillas, kits deportivos y equipos de sonido.

La transparencia del proceso es uno de los ejes principales de esta actividad, garantizando igualdad de oportunidades para todos los participantes. En este sentido, la Caja de Acción Social informó que los ganadores de cupones no premiados deberán notificar su premio en la Oficina de Comunicaciones, ubicada en Santa Fe 10 Este (2º piso), dentro de 10 días hábiles.

Por su parte, los beneficiarios de las Cruzadas Solidarias dispondrán de 20 días corridos para presentar la notificación correspondiente y acceder a los premios adjudicados.

Con una amplia variedad de recompensas y el objetivo de fortalecer la confianza ciudadana mediante sorteos abiertos y transparentes, este evento promete convertirse nuevamente en una gran fiesta para la comunidad sanjuanina.